Buta szabályváltozást emleget, ekézi az MLSZ-t a kisvárdai főnök

Sokáig úgy tűnt, hogy a jobban futballozó, egységesebb csapat benyomását keltő Kisvárda megnyeri az Újpest elleni, keddi labdarúgó Magyar Kupa-nyolcaddöntőt. Camaj találatával vezetést szerzett a nyírségi csapat, a hazaiak azonban Simon Krisztián találatával egyenlítettek, majd a 93. percben Csongvai szép szabadrúgásgóljával fordítottak és 2-1-re nyertek.

Odapörkölt az MLSZ-nek

A találkozó után Révész Attila, a Kisvárda szakmai igazgatója, jelenleg egyben a pro licence-szel nem rendelkező edzőt, Erős Gábort helyettesítő szakvezető szokás szerint kendőzetlen nyilatkozatot adott – nem csak a mérkőzésről, hanem annak hátteréről.

Azt gondolom, a fiatal játékosoknak a jövő szemponjából fontosak az ilyen mérkőzések, csak ez már nagy téttel bíró mérkőzés. Nem tudom, hogy a következő időszakban, amikor kötelező lesz a szerepeltetésük, az mennyi vesződéssel, problémával, idegösszeomlással fog járni. Mert azért látjuk, hogy az olyan játékosokat, akik az NB I-ben bevethetőek, egy kezemen meg tudm számolni az élvonalban szereplő tizenkét csapatban. A következő idényben azt is tudom, legalább húsz-harminc százalékos teljesítménycsökkenés, minőségvesztés fog bekövetkezni az élvonalban ennek a szabálynak, ennek a buta szabálynak köszönhetően

– fogalmazott Révész Attila.

Kemény szavak. És részben érthetetlenek. Csányi Sándor a tavaszi szezon előtt adott interjúban ugyan hangot adott az elégedetlenségének, miszerint a kluboknál nincs megfelelő stratégia, s ez a legfőbb akadálya a fiatalok szerepeltetésének. Az MLSZ elnöke korábban arról beszélt, hogy éppen ezért tizenhatra szeretné emelni az élvonal létszámát, ettől az intézkedéstől azt várja, hogy több tehetség kerül be a csapatokba. A január végi interjúban azonban elvetette ezt a lehetőséget, mondván, meggyőzték arról, hogy egyelőre nem adottak a feltételek a bevezetéséhez.

A vita évekre nyúlik vissza. Szintén Csányi Sándor kezdeményezésére az MLSZ 2019-ben visszahozta az úgynevezett fiatalszabályt, a 2020–21-es idénytől viszont a klubok nyomására eltörölt minden korlátozást a légiósok szerepeltetése elől.

Akkor most mi az igazság? Már nyártól lesz újabb szabályváltozás, ahogy arra Révész Attila utal, vagy majd csak később? Kötelező lesz a fiatalok szerepeltetése, vagy sem? S ha igen, akkor csapatonként hány fővel?

A kisvárdai főnök a nyilatkozatával, azzal, hogy butának nevezte a még nem is ismert szabályváltoztatást, követ dobott a magyar futball különben sem sima víztükrébe.

Révész Attila szavaival lehet, sőt kell is vitatkozni, mégis hálásak lehetünk neki. A megannyi sablonos nyilatkozattal szemben az őszinte vélemény gondolkodásra serkent és ezáltal előbbre viheti a magyar futballt.

Králik és Camaj a két bűnbak

Révész Attilát egyébként, nem is titkolta, Králik Péter hibái indították a véleménye megfogalmazására. A tizenkilencedik életévét csak februárban betöltő ifjú hátvéd mindkét gólnál hibázott.

– Králik Péternek például ez volt az első mérkőzése az élvonalbeli csapatban, összességében jó teljesítményt nyújtott, bár a hibái végzetesnek bizonyultak. Ebből tanulni fog. Nekünk nyilván ez a hibája fájdalmas – mondta róla Révész Attila.

A kisvárdai gólszerző, Driton Camaj is megkapta a magáét.

– Nagyon elégedetlen vagyok Camajjal. Szóvá is tettem neki, hogy nem elég a szurkolóknak játszani, nem elég magát szórakoztatni, a tizenhatoson belül a döntéseket meg kell hozni – mondta a szakmai igazgató.

Elismerés az Újpestnek

Révész Attila mindamellett sportszerűen gratulált az Újpestnek. A Kisvárda vereségét egyrészt a hazaiak várakozáson felüli játékával, másrészt a saját csapatának kényszerű rotálásával magyarázta.

– Csalódottak vagyunk, ugyanakkor, gratulálnunk kell az Újpestnek, nagyon szép gólt szereztek. Hasonló mentális erőről tettek tanúbizonyságot, mint mi a hétvégi, Honvéd elleni bajnokin. Ez is jól mutatja, hogy sosem lehetünk elégedettek, az egygólos vezetés még nem győzelem. Koncentráltabban kell játszani. Többet kaptam az Újpesttől, mint amire számítottam.

Révész Attila teljes sajtótájékoztatója itt tekinthető meg.

Kruscsics fellélegzett

Az Újpest két vereséggel kezdte az évet, a Kisvárda feletti siker tartást adhat a csapatnak a jövőre nézve, ahogy arról Milos Kruscsics, a csapat vezetőedzője is beszélt:

– Számos szempontból nézve nagyon fontos győzelmet arattunk. Egyrészt továbbjutottunk a kupában, másrészt a játékosok végre átérezhették, mit kell tenniük ahhoz, hogy nyerjenek. Az öltözőben is erről beszéltem nekik a mérkőzés után. Nem volt ez könnyű meccs nekünk, nem ugyanazon a szinten van a két csapat, de nem azért, mert jobb játékosai lennének az ellenfélnek, hanem jobb felkészülési időszakon vannak túl. A játékosok megtették, amit lehetett: futottak, küzdöttek, s ezzel a győzelemmel az önbizalmukat is erősítették. Csongvai Áron gólja után az volt az első gondolatom, hál’ Isten, hogy nyertünk, és nem lesz ebből hosszabbítás, mert az teljesen padlóra küldött volna minket. Aztán boldogság öntött el a játékosok és a szurkolók miatt is. Nagy szükségünk van rájuk, hogy elérjük a céljainkat.

A két csapat pénteken, ezúttal az NB I 20. fordulójában ismét megmérkőzik és újra Újpesten.