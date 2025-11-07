FacebookcsaládZsigó Róbertsajt

Zsigó Róbert: ha a kormány intézkedése kell ahhoz, hogy az áremelők ne zsigereljék ki az embereket, akkor legyen így!

A kormányzat következetesen folytatja az infláció elleni küzdelmet és a családok anyagi biztonságának védelmét célzó stratégiáját. Zsigó Róbert a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára Facebookon beszélt a kérdésről. A korábbi bejelentésnek megfelelően, december elsejétől számos alapvető élelmiszerrel bővül az árréscsökkentéssel érintett termékek listája, célzottan fellépve az indokolatlanul magas kereskedelmi haszonnal szemben.

2025. 11. 07. 11:11
Működik az árréscsökkentés Fotó: Vémi Zoltán
Az infláció letörését szolgáló intézkedéssorozat újabb elemeként decembertől a mindennapi bevásárlások során kulcsfontosságú termékek válnak olcsóbbá. A szabályozás kiterjed többek között olyan húsfélékre, mint a marha-fehérpecsenye és a marhafelsál, valamint a sertésmájasra és a sertésmájkrémre is. A tejtermékek közül a félkemény sajtok, a sajtkrémek és a kenhető sajtok kerültek fel a listára – mondta el Facebook vieójában Zsigó Róbert.

Népszerű húsokat is érint az árréscsökkentés. Zsigó Róbert szerint a lépés több mint indokolt. A kép illusztráció. /Fotó: Havran Zoltán
Népszerű húsokat is érint az árréscsökkentés. Zsigó Róbert szerint a lépés több mint indokolt. A kép illusztráció 
Fotó: Havran Zoltán

Zsigó Róbert a Facebookon osztotta meg a gondolatait a az intézkedésről

Az intézkedés a zöldségeket és a gyümölcsöket is érinti, különös tekintettel a szezonális, nagy forgalmú termékekre. Így az alma, a körte, a szilva, a szőlő, a paradicsom, a fejes káposzta, a vöröshagyma és a zöldpaprika árrését is szabályozás alá vonják. Az államtitkári közlés külön kiemelte, hogy a kisgyermekes családok helyzetét könnyítendő, a bébiételek is felkerültek a listára, biztosítva számukra a kedvezőbb árú hozzájutást.

A kormányzati beavatkozás szükségességét a politikus azzal indokolta, hogy a piac egyes szereplői elfogadhatatlanul magas, egyes esetekben akár a kilencven százalékot is elérő árréssel dolgoznak. Az új szabályozás hatására, mint fogalmazott, lesz olyan árucikk, amelynek az ára akár negyven százalékkal is csökkenhet. 

Ha a kormány intézkedése kell ahhoz, hogy az áremelők ne zsigereljék ki az embereket, akkor legyen így

– mondta az államtitkár.

A most kibővített árréscsökkentés a tervek szerint február 28-ig marad érvényben, átsegítve ezzel a magyar családokat a téli hónapok magasabb költségekkel járó időszakán, és hozzájárulva a pénzromlás további letöréséhez.
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

