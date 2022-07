Már tíz aranyunk van a világjátékokon, második helyen állunk az éremtáblán

Az egyesült államokbeli Birminghamben zajló világjátékok keddi napján a maratoni kajakos Kiszli Vanda a rövid táv után a klasszikus maratoni távon is aranyérmes lett, erről már beszámoltunk, friss hír, hogy az aerobikversenyek helyszínén is szólt a magyar himnusz. De Kiszli győzelméhez azt még mindenképpen tegyük hozzá, hogy hatszoros világbajnokunk megkapta a nap legjobb versenyzőjét megillető díjat is.

– Meglepett, hogy engem választottak a nap versenyzőjének, mert ezen a napon is több bajnokot avattak a játékokon. Örülök, hogy a klasszikus maratoni számban is győztem, és tetszett ez a felhajtás a különdíj átadásánál. Nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy autogramokat osztogatok és a nagyszínpadra szólítanak – vallotta be Kiszli Vanda.

Az aerobikosok versenyein az aerodance csoportunk lett aranyérmes, megelőzve a románokat és az azerieket. A csapat tagjai Farkas Balázs, Hajdú Kata, Lőcsei Zoltán, Makranszki Anna, Ruzicska Vanessza, Ökrös Janka, Simon Zsófia és Szöllősi Panna alkotta.

– Nagyon sokat dolgoztunk ezért a világjátékok-győzelemért. Hálás vagyok mindenkinek, hiszen mind a nyolcan kihoztunk mindent magunkból. És ez nem csupán a játékokra vonatkozik, hanem az egész felkészülésre – mondta Farkas Balázs.

Fotó: Freschli József

Aerobik vegyes párosunk minimális különbséggel lemaradt az aranyról. A Bali Dániel, Mazács Fanni duó 20,600 pontot kapott döntős produkciójára, míg a győztes brazil Lucas Barbosa, Tamires Silva páros 20,650 ponttal zárta a finálét.

Az aerobikversenyekkel párhuzamosan ugyanazon a helyszínen mutathatták be gyakorlataikat a ritmikus gimnasztikázók is. Itt magyar szempontból sporttörténelmi siker született, Pigniczki Fanni ugyanis kétszer is dobogóra állt. Az MTK Budapest versenyzője karika- és labdagyakorlata egyaránt bronzérmet ért.

– Ezt még most sem merem elhinni. Sportpályafutásom, de a magyar ritmikus gimnasztika történetében is fontos mérföldkő ez a világjátékok. Mindkét gyakorlatom lehetett volna még jobb, de ne legyünk telhetetlenek – összegzett boldogan Pigniczki Fanni, az első magyar ritmikus gimnasztikázó, aki az olimpiára és a világjátékokra is kijutott, hiszen tavaly indult a tokiói ötkarikás játékokon is, ahol összetettben a 20. helyen végzett. (Ritmikus gimnasztikában az olimpián csak összetettben hirdetnek eredményt, a világjátékokon pedig csak szerenkénti döntőket rendeznek.)

A birminghami világjátékokon a kedden szerzett két első helyünkkel az éremtáblázaton feljöttünk a második helyre, immár tíz aranyunk, hat ezüstünk és hét bronzunk van. Az első helyen a németek állnak (16, 2, 9), mögöttünk pedig a kolumbiaiak (9, 8, 3), az ukránok (9, 6, 9) és az olaszok (8, 16, 12) következnek.

Borítókép: Az aerobikosok versenyein az aerodance csoportunk lett aranyérmes (Fotó: Freschli József)