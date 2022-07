Nem kértek az ausztriai Mekkából, erre nem volt szükség

A vasi, de valójában kiskunhalasi dobóatléta után a 29 esztendős budapesti Krizsán Xénia esélyeiről Szabó Dezső, a mestere nyilatkozott, aki nem titkolta, hogy a tokiói olimpia előtt a mércét túl magasra állították a toruni fedett pályás Európa-bajnokságon ötpróbában bronzérmet nyert atlétanő elé.

– A jó és egyre javuló formájából indultunk ki, de nem lehetett megfeledkezni a májusi götzisi bravúros teljesítményéről sem, amikor a többpróba versenyek ausztriai „Mekkájában” igencsak ütős 6651 pontos országos csúccsal előzte meg a neves riválisait. Vele együtt én is bíztam abban, hogy Tokióban csatát vívhat a dobogóért, de a szerencse elpártolt mellőle, nem nevetés, hanem sírás lett a vége. Xénia versenyzői nagyságát bizonyítja, hogy vert helyzetből is talpra tudott állni, és képes volt meghalni a 800 méteren, hogy a tizenötödik helyről a tizenharmadikra léphessen előre. Biztos vagyok abban, hogy ezt az erényét három egymást követő világbajnoki kilencedik helye után ezúttal is meg fogja csillogtatni, az én dolgom pedig a felkészítése mellett az is volt, hogy a most következő erőpróbának felszabadultan és magabiztosan indulhasson neki. Örülnénk annak, ha néhány számban egyéni csúcsot javítana, a verseny végén pedig elégedett lenne azzal, hogy javítania sikerült a „kilenceseken”. Amiből aztán erőt meríthetne az augusztusi müncheni Európa-bajnokságra – nyilatkozta Szabó Dezső az SzPress Hírszolgálatnak.

Az 54 esztendős szakember arról is beszámolt, hogy amikor az idei versenyprogramjuk elkészítéséhez hozzákezdtek, lemondtak a 2022-es götzisi szereplésről, cserébe azt kérték, hogy Xénia a világbajnokság mezőnyében megmutathassa magát. A kívülállók számára talán meghökkentő lehet, hogy így a vb lesz az idei első megmérettetése hétpróbában, a szakmabeliek viszont jól tudják, hogy ebből semmiféle következtetést nem lehet levonni.

– Egy olyan egészen különleges esztendőben, amilyen a 2022-es, amikor rövid időn belül világbajnokságot, majd Európa-bajnokságot is rendeznek, még egy kimerítő próbatételre semmiképpen sincs szükség. Mindent úgy csináltunk, ahogy elterveztük, Xénia hazai versenyeken részfeladatokat teljesítve tesztelte magát, ahogy azt egykor tízpróbázóként én is tettem. A 800 méter kivételével mindent kipróbált, 100 gáton, magasugrásban, 200 síkon igen jól teljesített, kevésbé jól a dobószámokban és a távolban, de nagyobb erőbedobással és vb stimuláló légköréből erőt merítve ezekben is többre lehet képes – mondta Szabó Dezső.

Ahogy Halász Bence és Németh Zsolt, a mestere, úgy Krizsán Xénia és Szabó Dezső is a lehető legszűkebbre tervezte az amerikai tartózkodását, amiből következik, hogy nem az akklimatizálódás hagyományos útját választották.

– Július 15-én utazunk el, az időeltolódással számolva 16-án egy kis átmozgatásra lesz lehetőség, majd 17-én és 18-án már a szólítás következik, másnap pedig a hazaindulás. Igyekszünk csak magunkkal törődni, és nem azzal foglalkozni, hogy Tokió legjobbjai újra felsorakoznak, és jönnek fel melléjük az ifjú titánok, mert sokkal fontosabb az, hogy mi mit tudunk hozzátenni ehhez a nagy versenyhez – hangsúlyozta Szabó Dezső.

Borítókép: Krizsán Xénia három egymást követő világbajnokságon volt kilencedik, most előrébb lépne (Forrás: EA)