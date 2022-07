Kibabráltak a tokiói olimpia magyar hősével, nem leplezi csalódottságát

Az egyesült államokbeli Birminghamben zajló világjátékokon, a nem olimpiai sportágak seregszemléjén Senánszky Petra az 50 méteres uszonyos gyorsúszás után 100 méteren is győzött. Ugyanebben a számban Varga Krisztina ezüstérmet szerzett, akárcsak Mozsár Alex a 200 méteres felszíni úszásban. Utóbbi számban Bukor Ádám bronzérmes lett.

– Mozgalmas időszakon vagyok túl, de ez a világjátékok kiemelt versenynek számít. Nagyon boldog vagyok, hogy mindkét számban megvédtem a címem. Az meg külön fantasztikus érzés, hogy az aranyak mellett a váltóval ezüstérmesek lettünk – összegzett az uszonyosúszó-versenyek végén a világjátékok magyar sajtócsapatának az immár négyszeres világjátékok-győztes Senánszky Petra. (Váltónk korábban Suba Sára, Senánszky Petra, Károlyi Csilla, Varga Krisztina összeállításban végzett a második helyen.)

Fotó: Világjátékok Magyar Sajtócsapat

További uszonyosúszó-pontszerzők: Blaszák Lilla 4., Szabó Anita 5. (mindketten női 400 felszíni), 4×100 méteres férfi felszíni váltó (Mozsár Alex, Hamlin Matthew, Kiss Nándor, Bukor Ádám) 5., Holoda Péter 4., Sincki Ádám 5. (mindketten 50 méteres uszonyos gyors), Suba Sára 7. (100 méteres női felszíni).

Az olimpiai programból lekerült karatéban Hárspataki Gábor a 75 kilósok között ötödikként végzett. A tavalyi tokiói ötkarikás játékok egyik magyar hőse, az ott bronzérmes versenyzőnk harmadik meccsén vitatott döntés után kikapott üzbég ellenfelétől. A döntés után óvást nyújtottunk be, ám az eredmény nem változott.

– Jól felkészülve érkeztem Birminghambe, nagyon csalódott vagyok. Ilyennel még nem találkoztam... Egy dolognak azért nagyon örülök, ez pedig az, hogy Tadissi Martial éremmel térhet haza – mondta Hárspataki Gábor, utalva másik karatésunk egy nappal korábbi ezüstérmére a 67 kg-ban. Tadissi tavaly júniusban a sportág olimpiai kvalifikációs tornáján öt győzelemmel bejutott a legjobb négy közé, viszont nem került be abba a hármasba, akik indulási jogot szereztek a tokiói ötkarikás játékokra.

– Most ez volt az én olimpiám! Nagyon örülök, hogy az olimpiai érem kivételével immáron mindenhonnan – Eb, vb, Európai játékok, világjátékok – sikerült éremmel hazatérnem – nyilatkozta Tadissi Martial.

A súlycsoport eredményhirdetésénél Mészáros János, a magyar csapat delegációvezetője volt az éremátadó. A karateversenyen ott volt Deutsch Tamás, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke is, aki tegnap érkezett meg Birminghambe.

Megkezdték a küzdelmeket a szumósok is. Nehézsúlyban Kerstner Róbert hetedik, könnyűsúlyban Szilágyi Erik pedig kilencedikként zárt. A görkorcsolyás Gardi Dominika a 10 ezer méteres elimináció versenyszámban a hetedik helyen fejezte be a szombati napot, az akrobatikus rock and rollosoknál a Bánhidi Dániel, Czetl Fanni kettős pedig nyolcadik helyen végzett.

Magyarország két versenynap után négy arannyal, négy ezüsttel és négy bronzzal a hatodik helyen az éremtáblázaton. Az élen meglepetésre Kolumbia áll (7 arany, 4 ezüst, 3 bronz), utána Ukrajna (6, 6, 5), Japán (6, 4, 2), Németország (6, 1, 2), Kína (5, 4, 1), Magyarország (4, 4, 4), Olaszország (4, 3, 2), Egyiptom (3, 1, 1) a sorrend. Hatalmas meglepetésre a házigazda Egyesült Államoknak még nincs aranyérme, csak négy ezüstje és négy bronza, ezzel pedig csak a 34. helyet foglalja el.

Borítókép: Hárspataki Gábort vitatott döntéssel állították meg (Forrás: Világjátékok Magyar Sajtócsapat)