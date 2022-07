Klasszisunk úgy döntött, hogy nem hallgat az orvosokra

A bizonyításra készülő hétpróbázó Krizsán Xéniának és a kalapácsvető Halász Bencének meglehetősen hosszú utat kell megtennie ahhoz, hogy az Egyesült Államok északnyugati, Európából nézve a túlsó részébe érkezzen, ráadásul ott az óra kilenccel fog kevesebbet fog mutatni, mint Budapesten. Az időeltolódást a legutóbbi világbajnokságon bronzérmet nyert Halász Bence úgy próbálja kicselezni, hogy lemondva az orvosilag javasolt több mint egyhetes akklimatizációról, csak kettőt alszik az első – és remélhetőleg nem utolsó – szereplése előtt.

– Alig győzöm már kivárni azt a napot, amikor végre azt csinálhatom, amit az atlétikában a legjobban szeretek, ami nem az alapozásról és az előkészületekről szól, hanem magáról a versenyről, ami mindig lázba tud hozni – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Halász Bence, aki 2017-ben már döntős volt a világbajnokságon, két éve pedig bronzérmet vehetett át a dohai vb kalapácsvető versenyének kabaréba átforduló döntője után.

A szombathelyi Dobó SE versenyzője akkor azt mondta – és a véleménye azóta sem változott –, hogy nem lépett ki a dobókörből az első kísérleténél, amit a vehemens lengyelek később megóvtak, aminek a versenybíróság helyt is adott. Ezek után született hosszú vita vagy inkább szerencsétlenkedés után az a salamoni döntés, amolyan a kecske is jóllakjon, de a káposzta is megmaradjon alapon, hogy legyen akkor inkább két bronzérmes, Halász 78,18 méteres teljesítménnyel, a lengyel Nowicki pedig 77,69-cel. Ki hallott már ilyet?!

– A dohai vb-nek a világranglista harmadik helyezettjeként futottam neki, most nem állok ennyire jól, viszont olyan sikeres felkészülés és kiegyensúlyozott versenysorozat áll mögöttem, ami kőszikla keménységűvé változtatott. Sűrű a mezőny, sűrűbb, mint tavaly Tokióban, mi sem jellemzőbb erre, hogy a világranglistán harmadik helyen álló Pawel Fajdektől mindössze hetven centiméter választ el – jegyezte meg kalapácsvetőnk.

A rangsort jelenleg Nowicki vezeti 81,58 méterrel. Halász 79,86 méteres idei legjobbja a World Athletics rangsorában „elméletileg” a nyolcadik legjobb eredmény, a gyakorlatban viszont a hatodik, mert az előtte álló két orosz, Valerij Pronkin és Andrej Romanov a nemzetközi szankciók miatt nem vehet részt a világbajnokságon.

– Távolmaradásuk se jót, se rosszat nem jelent a számomra, mert leszegett fejjel csak a magam felkészülésével foglalkozok, a papírformára meg azt mondom, hogy abból sokszor lett elszállt lufi. Ha most nem lenne igazam, akkor szerintem Fajdek lesz a befutó, ami valóságos atlétikai világszenzációnak számítana, mert sorozatban ötödször vehetne át világbajnoki aranyérmet.

Halász Bence szerint hazai pályán az amerikai kalapácsvetők meglepetést okozhatnak, de jócskán előre rukkolhat a 21 esztendős ukrán Mihajlo Kohan is, aki olimpiai és világbajnoki döntőben is szerepelt már, a legjobb dobását, a 80,78 méteres egyéni csúcsát pedig tavaly Székesfehérváron, a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon érte el.

Halász Bence és edzője, Németh Zsolt éppen egy hét múlva indulnak el a világbajnokságra, Bécsből repülnek Los Angelesbe, onnan pedig a vb-nek otthont adó városba. A várhatóan 32 dobót vagy inkább kevesebb kalapácsvetőt felvonultató selejtezőt két csoportban július 15-én rendezik meg, egy nappal később pedig már a döntő következik.

Borítókép: Halász Bence jó formában várja a világbajnokságot (Fotó: Veszprém Megyei Napló/Penovác Károly)