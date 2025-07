A Fradi sikergyárosa nagy dobásra készül a közelgő világbajnokságon

Még tíz nap – ennyi van hátra a magyar férfivízilabda-válogatott bemutatkozásáig a sportág 2025-ös évének csúcseseményén, a szingapúri rendezésű világbajnokságon, ahol Magyarország az ausztrálok elleni csoportmeccsel kezdi meg szereplését a csoportkörben. A kiutazó 15 fős keret tagjait kedden jelentette be a szövetségi kapitány , Varga Zsolt, akinek névsorában az FTC-Telekom Waterpolo BL-győztes játékosa, az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok Manhercz Krisztián csapatkapitányként szerepel.

Manhercz Krisztián csapatkapitányként vett részt a hazai szövetség keddi sajtóeseményén (Fotó: MTI/Hegedűs Róbert)

Manhercz Krisztián szerint még korai a vb-meccsekről beszélni

– Őszintén szólva nem nagyon gondolok még a csoportmeccsekre – ismerte el a lapunknak nyilatkozó 28 éves Manhercz, aki ezekben a napokban a Margitszigeten készül a csapattársakkal a nagy megméretésre. – Annyi mérkőzést játszottunk már ezen a nyáron, mögöttünk van két felkészülési torna, de előtte Olaszországban, valamint Horvátországban is szerepeltünk. Nagyon sűrű volt ez a nyári felkészülés a meccsszámot tekintve, ám a vb csak másfél hét múlva kezdődik el. Most a csapatépítésen és a taktikai fejlődésen van a hangsúly, majd a jövő héten foglalkozunk azzal, hogy a csoportmérkőzéseket kikkel fogjuk játszani és ez milyen taktikai különbségeket igényel. Készülhetünk akárhogy, úgyis az fog dönteni, hogy mi hogy játszunk és a saját játékunkat mennyire tudjuk tartani.

Manhercz Krisztián a válogatott egyik edzésén. A csapatkapitány szerint most még a finomhangolásé a főszerep (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

A folyamatos terhelésben kimerülnek a vízilabdázók

A válogatott a vasárnap zárult – szintén a Margitszigeten rendezett – felkészülési kupán az olimpiai bajnok szerbeket is legyőzve másodikként végzett, azt megelőzően, Szicíliában nyert meg egy rangos előkészületi tornát. Az egyébként sem rövid, Manhercz Krisztián számára a Ferencvárossal bajnoki és kupagyőzelemmel, BL-sikerrel, valamint az Európai Szuperkupa elhódításával zárult klubszezon vége óta egymást érik a mérkőzések, Manhercz és a magyar csapat szeme előtt azonban csak egy cél lebeg.

– Ez az idény nem a pihenésről szól, bár azt gondolom, hogy ez abból a szempontból nagyon jó, hogy eddig milyen sikereket tudtunk elérni a Ferencvárossal. Érződik sok vízilabdázón, és nemcsak a magyar keretre gondolok, hanem nemzetközileg is, hogy nagyon ki vannak hajtva, rengeteg a sérülés világszerte, mert a folyamatos terhelésben egyszerűen kimerülnek a játékosok. Ezen a nyáron ér véget a Covid okozta csúszás, vagyis hogy januárban, februárban is van egy világesemény, majd a nyáron is, miközben év közben zajlik a Bajnokok Ligája meg a bajnokságok, de akár a világkupameccsek is – magyarázta Manhercz.

Ez az idény nagyon telített, de még nem ért véget, és azt gondolom, hogy az előttünk álló világbajnokságon – nem azt mondom hogy személy szerint én, hanem nagyon sok csapattársam – még fel tudunk tenni egy cseresznyét arra a bizonyos habra és tortára. Ezért is dolgozunk.

Manhercz Krisztián kapta a legjobb játékosnak járó díjat a férfi vízilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének fináléja után (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Az eddigi meccsek megmutatták, miben lehet még fejlődni

A vb helyszínéül szolgáló Szingapúrban az időeltolódás miatt az alkalmazkodással is számolni kell, ez azonban még a jövő (hét) zenéje, Manhercz Krisztián elmondása alapján a kerettagok élete ezekben a napokban még a normál ritmusban zajlik. Edzések és finomhangolás – utóbbi a kulcsszó most.

– Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy minden felkészülési meccsen volt olyan, ami megmutatta, hogy miben lehet még fejlődni – mondta némi éllel Manhercz. – A támadójátékunk az eddigiek alapján dicséretet érdemel, de nyilván ezen a területen is vannak olyan elemek, amiben fejlődnünk kell. Elsősorban a védekezés, annak a szervezettsége, a blokkok hiánya, a labdaszerzések, illetve összességében az egész taktikai szervezettség igényel még némi csiszolást. Ugyanakkor azt gondolom, ezt a szövetségi kapitány is nagyon jól tudja, látja ezt, ennek megfelelően is van kialakítva a programunk, így biztos vagyok benne, hogy ezt is megoldjuk.

A magyar válogatott a világbajnokság B csoportjában szerepel majd. Július 12-én Ausztrália, két nappal később Japán, 16-án pedig az Európa-bajnok Spanyolország vár Varga Zsolt együttesére.

