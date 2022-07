Odacsaptak a magyar fiatalok a nagyoknak a Grand Slam-tornán

A 26 éves Pupp Réka (Atomerőmű SE) már rutinos versenyzőnek számít az 52 kg-ban, a tokiói olimpián ötödik volt, a világranglista második helyezettjeként kezdte a budapesti viadalt, s pályafutása során harmadszor nyert Grand Slam-versenyt. Ezzel csúcstartó lett a cselgáncssport magyar krónikájában. A férfi 100 kg-ban bronzérmet szerzett Vég Zsombor (Ceglédi VSE) még csak húszéves, a 90 kg-ban ötödikként zárt Nerpel Gergely (TFSE) pedig huszonegy, a felnőttek között ők most kerültek először a legjobbak közé ilyen rangos versenyen. S nagy győzelmeket arattak.

Vég Zsombor az első mérkőzésén a súlycsoport egyik legjobbját, a kétszeres Európa-bajnok, világbajnoki ezüst- és bronzérmes, az idén a párizsi Grand Slamen aranyérmes belga Toma Nikiforovot győzte le. A nap során négy meccset nyert meg egy veresége mellett, így végzett a harmadik helyen.

– Jól ébredtem, jó erőben voltam, az első meccs ráadásul jó nagy lökést adott, amikor sikerült legyőznöm a második kiemeltet, arra gondoltam, hogy ez lehet az én napom. A negyeddöntőben a spanyol világbajnok Nikoloz Sherazadishvili ellen nem sok hiányzott a sikerhez, kétszer is sikerült úgy megfognom, hogy le kellett kászálódnia róla. A vigaszági ellenfelem ellen már korábban is sikerült nyernem, a bronzmeccs pedig… Óriási élmény ennyi ember előtt nyerni. Az elmúlt években valami mindig hiányzott, persze, tudom is, hogy mi, az edzésmunkám nem volt százszázalékos, és ezen az utóbbi időben sikerült javítani – foglalta össze a napját az újdonsült Grand Slam-bronzérmes Vég Zsombor.

A 90 kilósoknál Nerpel Gergely ipponnal győzött az észt Klen Kristofer Kaljulaid ellen, de ez még nem számított igazi meglepetésnek. Annál inkább az azeri Mammadali Mehdiyev ellen hosszabbításban kiharcolt siker. Mehdiyev ugyanis az elmúlt időszakban szorgalmasan gyűjtögette az IJF World Tour-érmeket, s már a világranglista második helyén jegyzik – ám a TFSE fiatalja kétszer is eldobta nagynevű ellenfelét. A bronzmeccsen a tizenegyszeres World Tour-aranyérmes, Eb-ezüstérmes grúz Beka Gviniasvilitől kapott ki.

– Éreztem reggel, hogy nagyon jó formában vagyok, nagyon megy a dzsúdó, és bíztam benne, hogy ezt végre a tatamin is sikerül megmutatnom. A végét sajnálom, tudtam, hogy a grúz nagyon jó és nagyon erős, nem tudtam megnehezíteni a dolgát. Örülök a jó eredménynek, és remélem, hogy ez valaminek a kezdete, a következő, zágrábi versenyen bízom a jó folytatásban – mondta az ötödik helyezett Nerpel Gergely, aki a nap során három mérkőzést nyert meg, kettőt elveszített.

Fair Play-díjas lett az elnök Tóth László – akit június közepén választottak meg az Európai Judo Szövetség elnökévé – huszonnégy éve vezeti a Magyar Judo Szövetséget. A magyar cselgáncssport fejlesztése mellett sokat tett a sportág nemzetközi fejlődéséért és népszerűsítéséért is. Munkáját a fair play szellemében végzi, különös hangsúlyt fektetve a fair play értékeinek közvetítésére a fiatalok felé. Munkája elismeréseként a Nemzetközi Fair Play Bizottság vasárnap különleges Fair Play-díjjal tüntette ki. A díjat Schmitt Pál, a Nemzetközi Judo Szövetség (IJF) nagykövete adta át Tóth Lászlónak.

Borítókép: Vég Zsombor (fehérben) a bronzmeccsen a dán Mathias Madsent gyűrte le (Fotó: MTI/Illyés Tibor)