Ötvenkét csapat közül kerülne a Fradi a legjobb négybe

– A Fradi mint márka nagyot nőtt az elmúlt években, a játékosok esetében is vonzóbb név lett a Ferencváros, de még mindig van olyan megközelítés során, hogy valaki nem az első vagy a második lehetőségként tekint ránk. Ennek ellenére óriásit nőtt az elismertségünk. Ez az a szint, ahol, mondjuk, van a Dinamo Zagreb, a Crvena zvezda, a Slavia Praha vagy a Ludogorec, ezt a pozíciót elérni és tartani is óriási lépés.

A sportigazgató is azt hangoztatja, a Bajnokok Ligája az elsődleges cél, de nemhogy az Európa-ligát, a harmadik számú kontinentális sorozatot, az Európa-konferencialigát sem szabad lebecsülni.

– Amikor nekivágunk, akkor az a vágyunk, hogy az 52 induló csapatból benne legyünk abban a négyben, amely a selejtezőkből jut el a BL-csoportkörbe

– érzékeltette a feladat nehézségét, majd hozzátette: – Ennek kicsi az esélye, ezt mindenki tudja. Sportolókként, ha elindulunk, akkor a legmagasabb célokért szeretnénk küzdeni, szeretnénk a BL-ben indulni, ami presztízsben, szakmailag és anyagilag is vonzóbb, de tudni kell értékelni minden európai csoportkört, mert szakmailag és presztízs szempontjából mindháromnak megvan az értékrendje. Az AS Roma esete is mutatja, hogy a konferencialigát is mindenki komolyan vette, főleg tavasszal. Ott lehet több esélyünk koefficienspontokat szerezni. Valamelyik csoportkör elérése nagyon fontos lenne.

Borítókép: Hajnal Tamás szerint nem csak a Fradin múlik a fejlődés (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)