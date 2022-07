Dibusz nem gondol a tizenegyespárbajra a hazai BL-selejtező előtt

Dibusz elismerte, nem a legjobban sikerült a 0-0-ra végződött odavágó. – Biztos, hogy az ellenfelünk tovább szeretne jutni, az első mérkőzésen jól teljesített, végig meccsben volt velünk, kiélezett, nyílt találkozóra késztetett bennünket. Nekünk az a feladatunk a visszavágón, hogy egy másodpercig se forduljon meg a Tobol játékosaiban, hogy a Groupama Arénában továbbjuthatnak.

Már az első pillanatban domináns futballal kell előrukkolnunk. Sajnos ez az első mérkőzésen nem sikerült. A holnapi meccs teljesen más lesz, hazai pályán, a szurkolók által támogatva be kell bizonyítanunk, hogy mi vagyunk a jobb csapat.

A kapus kérdésre válaszolva elmondta, hogy sem ő, sem pedig a csapata nem gondol a tizenegyesrúgásokra a visszavágó előtt. – Elégedettek és boldogok sem lennénk, ha büntetőpárbajba torkollna a visszavágó. Mi nem készülünk túlórára és büntetőrúgásra. Bár ha úgy alakul, hogy esetleg négy párharcot kell így megnyernünk, ahhoz, hogy bejussunk a BL-csoportkörbe, akkor legyen. De nem ebben gondolkodunk, hanem abban, hogy a rendes játékidőben egyértelműsítjük, hogy a miénk a jobb csapat – fogalmazott a tapasztalt hálóőr.

Csercseszov ma a támadást gyakoroltatta a csapatával:

Fotó: Török Attila

Sztanyiszlav Csecseszov vezetőedző szerint nem az a fontos, hogy látszanak-e már a Ferencvároson az ő ismertetőjegyei, ezeket már egyébként is felvillantotta a csapat az előző szezon hajrájában, hanem az eredmény, a továbbjutás a fontos. Majd az orosz szakember rátért az első meccs gyorselemzésére. – A szezon kezdete sosem könnyű, az eredményhez és a kazahsztáni mutatott játékhoz hozzájárult a hosszú utunk és a négyórás időeltolódás is. De azt sem szabad elfelejtenünk, hogy egy bajnokkal, a kazah bajnokkal játszottunk. Nem futballoztunk rosszul, a 0-0 után remélem, hogy holnap sikerül javítanunk. Tegnap a védekezésre, ma a támadásra fókuszáltunk az edzésen, átbeszéltük a remélhetőleg győztes taktikát. Szeretnénk meccsről meccsre javulni – mondta a szakember.

Arra a kérdésre, hogy a négyórás időeltolódásnak köszönhetően a Tobol játékosai kazah idő szerint éjfélkor lépnek pályára, hatással lehet-e az esélyekre, illetve a mérkőzés alakulására, Csercseszov így válaszolt. – Erre nem tudok mit mondani, az viszont egyértelmű, hogy az időeltolódás ránk is hatással volt, ezzel nekünk is meg kellett küzdenünk. Minden a pályán fog eldőlni, a jobb csapat jut majd tovább – mondta sejtelmesen a Ferencváros vezetőedzője.

Az FTC–Tobol BL-selejtező mérkőzés szerdán 20 órakor kezdődik a Groupama Arénában, az M4 Sport élőben közvetíti a találkozót.

Borítókép: Dibusz Dénes már várja, hogy saját közönsége előtt lépjen pályára a csapata (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)