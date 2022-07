Csak a matekot kell igazolni: négyszer jobb a Fradi mai ellenfelénél

Némi túlzással isten háta mögötti vidékre utazott a Fradi a Bajnokok Ligája első fordulójában, az idegenbeli vendégjátékra. Noha Európához sorolják és a sportban is az öreg kontinenshez kötődik, földrajzilag Kazahsztán jelentős része Ázsiában fekszik. Kosztanaj, ahol a Tobol székel, történetesen több mint háromezer kilométerre Budapesttől, messzebb, mint Reykjavík. A Fradi így alaposan felkészült a repülővel is hétórás utazásra. Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző szerint a körülményeken nem múlhat a Fradi jó szereplése, miként arra még kedden számolt be az ellátást és a pályát is dicsérve.