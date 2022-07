Nem a hűtlenségére, hanem a képességeire emlékeznek

– Igen, tárgyaltam a norvégokkal a további lehetőségekről, de az lényegében már a final four hétvégéje előtt eldőlt, hogy nem maradok. Azonban nem szerettem volna, hogy bármi megzavarjon a négyes döntőben, aztán utána felpörögtek az események, és nagyon boldog voltam, amikor szólt Szörnyi Attila, a menedzserem, hogy a Fradi ajánlata befutott, így nem kellett sokat gondolkodnom.

Még ma is vezéregyéniség

– A Bajnokok Ligája négyes döntőjében is szembetűnő volt, hogy Zsuzsi milyen szintet képvisel, az aranyérmes csapat vezére volt védekezésben, illetve a döntő hajrájában fontos gólokat is szerzett. Az idény során szinte végig ugyanezen a színvonalon teljesített, és bízom benne, hogy a Fradival is odaér Európa legjobb négy csapata közé. Hiszem, hogy rengeteget jelenthet a csapatunknak a céljaink eléréséhez, vele elöl és hátul is jelentősen nőtt a variációs lehetőségek száma – Görög Zsolt, a szakosztály ügyvezető igazgatója így indokolta Tomori szerződtetését a Fradi.hunak.