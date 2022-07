Már temették az ausztrál bringást, de váratlanul feltámadt + videó

A Tour de France pénteki 13. szakasza az összetettben vezető dán Jonas Vingegaard (Jumbo–Visma) számára bevallottan a pihenésről szólt – amit egy másik dán, Mads Pedersen (Trek–Segafredo) nyert meg –, a szombati etap vége viszont izgalmasnak ígérkezett. A Saint-Étienne és Morzin közötti 192,5 kilométeres eteap öt kategorizált emelkedőt tartogatott. A mezőnyre sorrendben a Cote de Saint Just Malmont (3. kategória, 7,7 kilométer, 3,9 százalékos meredekség), a Cote de Chataignier (3. kategória, 2,6 km, 7,3 százalék), a Cote de Grandrieu (3. kategória, 6,3 km, 4,1 százalék), a Cote de la Fage (3. kategória, 4,2 km, 6 százalék), a hegyi befutónál pedig a Cote de la Croix Neuve Montee Jalabert (2. kategória, 3 km, 10,2 százalék) várt.

S előrevetíthettük, hogy az utolsó emelkedőn nagy csata lesz az összetettben élen állók között. A szakasz előtt az élcsoport így nézett ki: 1. Vingegaard 50:47:34 óra, 2. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Team Emirates) 2:22 perc hátrány, 3. Geraint Thomas (brit, INEOS Grenadies) 2:26 p h., 4. Romain Bardet (francia, DSM) 2:35 p h., 5. Adam Yates (brit, INEOS Grenadiers) 3:44 p h. Az emelkedő egyébiránt azért kapta meg a Montee Jalabert elnevezést, mert ezzel tisztelegnek a franciák korábbi klasszisa, Laurent Jalabert előtt, aki az 1995-ös Tour de France-on itt aratott nagy szakaszgyőzemet, mégpedig július 14-én, a franciák nemzeti ünnepén.

A szakaszon negyven kilométer után kezdett kialakulni a nap szökése, amelybe 23 bringás került be. Köztük volt a dél-afrikai Louis Meintjes (Intermarché–Wanty) is, aki a napot az összetett 13. helyéről kezdte, 15:46 perc volt a hátránya Vingegaard mögött. S a helyzet akkor kezdett izgalmassá válni, amikor a szökevények előnye 13 és fél percre nőtt, mert Meintjes virtuálisan már ott volt a összetett élcsoportjában; mi több, később a második helyen is érezhette magát!

A szökevények csoportja megbomlott, az ausztrál Michael Matthews (BikeExchange-Jayco), az osztrák Felix Grossschartner (Bora–hansgrohe) és a spanyol Luis Leon Sanchez (Bahrain Victorious) innen is meglépett. Az üldözők a kőkemény emelkedőn utolérték őket, az olasz Alberto Bettiol (EF Education–EasyPost) állt az élre, és el is húzott. S amire nem nagyon lehetett számítani, Matthews új erőre kapott, visszakapaszkodott, előzött, és végül ő nyerte meg a szakaszt. A 31 éves Matthews két idei második hely után megszerezte pályafutása negyedik Tour-szakaszsikerét, és öt év után ünnepelhetett ismét a francia körversenyen.

⏪⚡️ ¡Así se gana una etapa en el #TDF2022!



@blingmatthews se lleva la victoria de la etapa 1⃣4⃣ pic.twitter.com/TGV25nymgw — Tour de France ES (@letour_es) July 16, 2022

Ahogyan azt sejtettük, a főmezőnyben a 2020-as és 2021-es Tour-győztes Pogacar többször is megpróbálta a vele egyedül lépést tartó Vingegaard-t is lehagyni, de a dán állta a sarat, így továbbra is 2:22 perccel vezet a címvédő előtt. Meintjes az összetettben végül csak a hetedik helyre tudott előrelépni.

Tour de France, 14. szakasz, Saint-Étienne–Mende, 192,5 km, hegyi befutó:

1. Michael Matthews (ausztrál, BikeExchange–Jayco) 4:30:53 óra

2. Alberto Bettiol (olasz, EF Education–EasyPost) 15 másodperc hátrány

3. Thibaut Pinot (francia, Groupama–FDJ) 34 mp h.

...10. Louis Meintjes (dél-afrikai, Intermarché–Wanty) 1:12 perc hátrány

...23. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Team Emirate) 12:34 p h.

24. Jonas Vingegaard (dán, Jumbo–Visma) azonos idővel

...26. Geraint Thomas (brit, INEOS Grenadies) 12:51 p h.

...28. Adam Yates (brit, INEOS Grenadiers) 12:56 p h.

...30. Romain Bardet (francia, DSM) 13:00 p h.

Az összetett élcsoportja:

1. Vingegaard 55:31:01 óra

2. Pogacar 2:22 perc hátrány

3. Thomas 2:43 p h.

4. Bardet 3:01 p h.

5. Adam Yates 4:06 p h.

A hétfői szünnap előtt vasárnap a Rodez és Carcassonne közötti 202,5 kilométer megtétele vár a 109. Tour de France mezőnyére, amely összesen 3328 kilométert teker, amíg jövő vasárnap Párizsban célba ér a Champs-Élysées-n.

Borítókép: Michael Matthews öröme a célban (Forrás: Twitter/Team BikeExchange–Jayco)