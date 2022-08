Érdekesebb a középmezőnyben, mint a győzelmekért harcolni

– Ezt az idényt élvezem eddig a legjobban. Persze néha az embernek nem jutnak eszébe egyes emlékek, de most tényleg úgy érzem, hogy jobban élvezem a Formula–1-et, mint valaha. A középmezőnyben való versenyzés nagyon szórakoztató, egészen mások a futamok stratégiai szempontból. Egy jó döntéssel akár több helyet is előre lehet ugrani. Amikor a Mercedesnél versenyeztem, általában csak egy csapat ellen harcoltunk, szóval csak két autóra kellett összpontosítanunk. Most nagyjából hat autó is lehet körülöttem, amelyekre figyelnem kell. Ez tetszik.