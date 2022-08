Hamilton átverte az FIA-t: Utálom, ha megmondják, mit csináljak

Lewis Hamilton a Vanity Fairnek adott interjújában több témát is érintett. A hétszeres világbajnok többek között beszélt a tavalyi idényzáróról, a nagy visszhangot kiváltó Abu-Dzabi Nagydíjról, ahol elbukta az újabb vb-címet. A brit pilóta emellett beszélt az ékszerviselési tilalomról is beszélt.

A Formula–1 egyik versenyigazgatója, Niels Wittich vetette fel, hogy be kellene tartatni a versenyzőkkel olyan szabályokat, amelyek eddig is érvényben voltak, de mindenki figyelmen kívül hagyta őket. Ezek közé tartozik az ékszerviselési tilalom is, amelyet a pilóták biztonsága érdekében hoztak, és amelyet Hamilton rendszeresen megszeg, piercingekkel versenyez. A 37 éves pilóta nem véletlenül lázadni is kezdett a szabályozás ellen, Miamiban szinte karácsonyfaként tündökölt, ékszerek sokaságát aggatva magára. Akkor azt is elmondta, továbbra is fittyet fog hányni erre a megszorításra, mert vele úgyis kivételt tesznek, és egy meg nem nevezhető testrészén két olyan piercingje is van, amelyektől egyébként nem is tudna megszabadulni. Látszólag Hamilton kerekedett felül a vitában, átmenetileg engedményeket kapott.

Lewis Hamilton a Miami Nagydíj sajtótájékoztatóján Fotó: Jared C. Tilton/Getty Images North America/AFP

Az ékszervita pedig az elmúlt hónapokban lecsendesült, de a brit versenyző most felelevenítette a történteket. Az interjúban bevallotta, valójában átverte a Nemzetközi Automobil-szövetség embereit, csak provokálni akarta őket.

– Az emberek szeretik, ha erő van a birtokukban. Én már gyerekként sem viseltem jól, ha megmondták, mit csináljak. Ezt a szabályt pedig kifejezetten ellenem hozták, hiszen én vagyok az egyetlen a mezőnyben, aki ékszer visel – vélekedett a sportág legsikeresebb pilótája. – Csak át…m őket. Nincs több piercingem. De szórakoztatott az a gondolat, hogy azon agyalnak, a fenébe is, még a heréit is átszúratta?