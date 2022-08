„Én tartom a szavam, úgy látszik, Alonsót nem erre tanították”

Szafnauer úgy tudja, az Aston ajánlata jóval nagyobb összegről szól, mint az övéké, és talán ez is a befolyásoló tényezők között lehetett.

– Magasabb fizetést ajánlottunk neki a jelenleginél, ez logikus lépés volt. Ő nagyjából ennyit kért a tárgyalások kezdetén, és végül sikerült is megegyeznünk. Azt hallottam, hogy máshol ennél jóval többet ajánlottak neki. Nem tudom, hogy emiatt döntött-e a váltás mellett, erre csak ő adhat választ.

A csapatvezető azt is hozzátette, bízik benne, az Alpine jövőre is jobban teljesít majd Alonso új istállójánál.

– Mindkét csapatot jól ismerem, sőt, talán az Aston Martint talán még jobban is, mint bármelyik másikat, hiszen tizenkét évig náluk dolgoztam – utóbbit már a Motorsport-Totalnak nyilatkozta Szafnauer. – Most az Alpine nagyságrendekkel jobban teljesít. Természetesen nehéz megjósolni, hogy mit hoz a jövő, de biztos vagyok benne, hogy a mi csapatunk a közeljövőben is legalább így fog teljesíteni, vagy talán még ennél jobban is. Magabiztos vagyok, hogy le tudjuk győzni Fernando új csapatát, amíg náluk fog versenyezni – szúrt oda még egyszer a spanyolnak a főnöke.

Piastrival is pórul jártak

A kék-rózsaszín istálló később két szék között a pad alá esett, ugyanis az Aston Martin bejelentését követően az Alpine gyors lépésre szánta el magát, és bemutatta jövő évi pilótapárosát, Esteban Ocont és az eddigi tesztpilótát, Oscar Piastrit. Utóbbi azonban sietett cáfolni a bejelentést, és kijelentette, ő nem versenyez az Alpine színeiben 2023-ban. A hírek szerint ehelyett a McLarennel tárgyal Daniel Ricciardo üléséről.

– Tavaly novemberben írtunk alá egy szerződést Piastrival, amelyben az is szerepel, hogy kölcsönadhatjuk más csapatnak, esetleg jövőre az autónkba ültethettünk volna. Az ügyvédeink megítélése szerint köti őt a kontraktus, ezért is jelentettük be a pilótapárost – magyarázta Szafnauer. – Azt hittem, hogy Piastri hűségesebb lesz, mivel egy olyan csapat vagyunk, amelynek segítségével világbajnoki címet szerzett (az F2-ben és F3-ban is – a szerk.), tavaly pedig egy Formula–1-es autót is kipróbálhatott, hogy készülhessen a jövőre. Én harminckét éve dolgozom a Formula–1-ben, de ilyesmit még nem pipáltam.

Az egykori csapattárs is furcsállja a váltást Felipe Massa 2010 és 2013 között Alonso márkatársa volt a Ferrarinál. A brazil exversenyzőt is meglepte a spanyol döntése, miszerint az Alpine-t az Aston Martinra cseréli. – Úgy vélem, hogy Fernando a mezőny egyik legjobb pilótája, ezért az Aston Martin jól járhat a megszerzésével, de nem gondolom, hogy ennek a fordítottja is igaz lenne. Fernandónak az a legfontosabb, hogy versenyképes autóban üljön, amivel megmutathassa, mire képes. A jelenlegi helyzetet látva viszont nem hiszem, hogy az Aston Martin nagyot lépne előre. Pedig neki nem a tizedik–tizenkettedik helyekért kellene harcolnia – vélekedett Massa.

Borítókép: Fernando Alonso a Brit Nagydíj sajtótájékoztatóján (Fotó: AFP/Justin Tallis)