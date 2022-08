Verstappen és Hamilton együtt nevetgélt a Ferrarin + videó

– Nem reménykedtem a győzelemben, abban bíztam, hogy közel kerülhetek a dobogóhoz. Nehezek voltak a körülmények, de nagyon jó volt a stratégiánk. Mindig a lehető legjobb időben cseréltünk kereket, és a kivezető köreink is jók voltak. Még a piruettemmel együtt is sikerült nyerni! A megpördülés váratlan volt, de szerencsére egy 360-ast csináltam, így csak egy helyet veszítettem. Gondjaim voltak a váltásokkal és a kuplunggal, ezért változtatnunk is kellett néhány dolgot, hogy ne égessük el a kuplungot. Ez némi teljesítménybe került.

A regnáló világbajnokot a Magyar Nagydíjat követő sajtótájékoztatón arról is megkérdezték, mit szól a Mercedes fejlődéséhez. Az elmúlt időszakban ugyanis a német istálló mindkét pilótája szorgosan gyűjti a dobogós helyezéseket.

– Nem aggódom, hogy ennyire erősek lettek, sőt, inkább örülök, mert így több pontot tudnak elcsenni a Ferraritól – viccelődött Verstappen.

A futamgyőztes a leintést követően Lewis Hamiltonnal és George Russellel (mindkettő Mercedes) a Ferrari félresikerült taktikáján nevetgélt. Amikor Hamilton rákérdezett, Charles Leclerc (Ferrari) kemény gumikeveréket használt-e, Verstappen és Russell mosolyogva helyeselt:

They couldn't believe their luck 😅 pic.twitter.com/LQTNaKR5T5 — ESPN F1 (@ESPNF1) July 31, 2022

A Mercedes pilótái nem voltak maradéktalanul elégedettek, hiszen mindkettejüknek a győzelem volt a vágya. Hamilton szerint ha előkelőbb helyen végez az időmérő edzésen (hetedik lett), akkor csatázhatott volna Verstappennel az első helyért. Ugyanakkor a hétszeres világbajnok azt többször is kiemelte, hatalmasat léptek előre, hiszen a Ferrarit megelőzve állhattak fel csapattársával a dobogóra.

– A rajtom nem volt rossz, de a futam elején nagyon szenvedtem, így nem voltam biztos benne, hogy utolérem-e az előttem lévőket. Idővel egyre jobban éreztem magamat az autóban, javult az egyensúly is. A hűvösebb hőmérséklet egyértelműen kedvezett nekünk. Csatázhattam volna Maxszel, ha hamarabb elkezd esni, de ez sajnos nem történt meg, és ha az időmérőn nincsenek problémáim a DRS-szel, akkor talán az élre is kerülhettem volna. Ettől függetlenül is nagyon hálás vagyok mindenkinek, köszönettel tartozom a szurkolóknak és a csapatomnak, akik a nehéz idény során sosem adják fel a harcot. Különleges eredmény, hogy két egymást követő versenyen mindkét autónk dobogós helyen végzett – örömködött a 37 éves brit versenyző.

Russell első pole pozícióját érthető módon szerette volna győzelemre váltani, azonban az ellenfelei mellett az abroncsaival is folyamatos küzdelemben állt, így nem sikerült megőriznie az első helyet.

– A rajt és az első szakasz, amikor lágy gumikkal versenyeztünk, jól sikerült, de a futam vége felé a közepes keveréken és az eső miatt is szenvedtem. Sok tekintetben nyújthattam volna jobb teljesítményt is, kihívást jelentett az abroncsok kezelése, mivel nagyon korán mentünk a bokszba mindkét kerékcserére. Nehéz helyzet úgy spórolni a gumikkal, hogy kibírják a futam végéig, és közben még a lehető leggyorsabban is kell menni, de legalább dobogóra állhattam. A csapat láthatóan ezúttal is csodás munkát végzett, tegnap megszereztük a pole pozíciót, ma pedig mindketten dobogós helyen végeztünk. Egyértelműen látszik, hogy haladunk előre, ezért nagyon büszke vagyok arra a munkára, amit elvégeztünk – húzta alá a Mercedes pilótája.