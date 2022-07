Verstappen megállíthatatlan volt, a tizedik helyről indulva győzött

Bár a várakozásokkal ellentétben nem zajlott esőben a szombati időmérő edzés, meglepetéseket azért így is tartogatott. A pénteken még látványosan szenvedő Mercedes-csapat garázsában egész éjszaka folyt a munka, és mint kiderült, volt értelme a fáradozásuknak, ugyanis George Russell pályafutása során először megszerezte a pole pozíciót. A brittől alig elmaradva a két Ferrari, Carlos Sainz és Charles Leclerc végzett a második és harmadik helyen, Lando Norris (McLaren), a tavalyi győztes Esteban Ocon, Fernando Alonso (mindkettő Alpine) és Lewis Hamilton (Mercedes) folytatta a sort. A két Red Bull peches napot fogott ki: Max Verstappen motorproblémákkal küszködve a tizedik helyre szorult, míg Sergio Pérez a kvalifikáció harmadik szakaszába sem jutott be, indoklása szerint azért, mert beragadt Kevin Magnussen (Haas) mögé, ezzel pedig rengeteg időt vesztett, és végül csak a tizenegyedik lett. Az osztrák istálló azonban Verstappen gondjait látva elővigyázatosságból mindkét autójába új motort épített be. Ez nem járt büntetéssel, mivel eddig csak három erőforrást használtak fel az idényben.