Csak a Hungaroringen nyert, mégsem a kedvenc pályája

A mezőnyben rangidős, a 41. születésnapját tegnap ünneplő Fernando Alonsónál (Alpine) három hónappal fiatalabb Heikki Kovalainen, de a finn már 2013 vége óta nem a mezőny tagja. A McLaren és a Lotus egykori versenyzője az elmúlt évtizedben csak elvétve látogatott ki F1-es futamokra, a Magyar Nagydíjjal most kivételt tett, és a finn Viaplay televíziós szakkommentátoraként járt-kelt a paddockban. Kívülről úgy tűnik, a pilóták élete csupa fény és csillogás, de Kovalainenről épp az ellenkezője süt: a médiaközpontban az újságírók között, papírtányéron és eldobható evőeszközökkel fogyasztotta el az ebédjét. Odasétáltam hozzá egy rövid beszélgetés erejéig.

– Jó érzés itt lenni. Gyönyörű a város, kedvesek az emberek. Jó a pálya is, bár nem a kedvencem. A legjobb emlékeim ide kötődnek, mert az egyetlen Formula–1-es győzelmemet itt szereztem. De a pilóták szemszögéből nézve vannak érdekesebb aszfaltcsíkok is, Suzukát, esetleg Spát is említhetném.

A pénteki edzések a Magyar Nagydíjra általában jellemző forróságban zajlottak, ma viszont az előrejelzések szerint megérkezhet az égi áldás. A Hungaroringen kiemelkedő jelentőséggel bír az időmérő, mivel a pályán nehéz előzni, ám Kovalainen úgy látja, az eső megkavarhatja a kártyákat a kvalifikáción. A finn a futamon nem számít meglepetésre, szerinte Verstappen vagy Leclerc közül kerülhet ki a győztes. Sainz és Pérez esetleg beleszólhat a csatájukba, Hamilton és Russell viszont nem. – A Mercedes még nem elég gyors – tette hozzá.

Vasárnap 15 óra után kiderül, igaza lesz-e.

A 40 éves expilóta az Instagram-oldalán felfedte, mivel foglalatoskodott eddig Magyarországon. Többek között interjút is készített egykori csapattársával, Lewis Hamiltonnal (Mercedes). Kovalainen még abba is betekintést engedett, milyen kérdésekkel készült a hétszeres világbajnokkal való beszélgetésre: Alkalmas az idei autó a győzelemre?

Hogyan lehet megbirkózni a nehézségekkel?

Borítókép: Heikki Kovalainen a hungaroringi paddockban (Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto/AFP)