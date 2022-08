A Ferrari ellenszegült Leclerc-nek, a monacóinak elege van

Csakhogy a Ferrari Leclerc nyomatékos kérése ellenére a kemény keveréket tette fel az autójára a második kerékcseréjénél, ami a hideg időben egyáltalán nem működött, így a győzelem fő várományosaként a 24 éves versenyzőt simán megelőzte Verstappen. A stratégák később próbálták korrigálni a hibájukat egy újabb kerékcserével, de Leclerc ezzel még hátrább került, majd hatodikként intették le.

– Nem értem, hogy tettek fel nekem kemény gumikat, egyelőre nem magyarázták meg

– háborgott Leclerc a futam után. – Az elején jó volt a taktikánk, a megfelelő időben álltunk ki. A közepes keverék jól működött, a csapat tudtára adtam, hogy azt szeretném, ha minél hosszabb lenne a második etap, erre kihívtak a kemény keverékért. Mindenki másnál többször álltunk ki, ezzel húsz másodpercet dobtunk el, a kemény gumikon pedig körönként egy másodpercet – ez hatalmas veszteség. Azt hiszem, hogy nyomás alá helyeztek minket, ezért döntött így a csapat, de nem így kellett volna reagálnunk.

A monacói hozzátette, frusztrált a sorozatos baklövések miatt: – Úgy érzem, hogy mindig történik valami, a megbízhatósággal akadnak gondjaink, vagy mi követünk el hibákat. Jobban kell összeraknunk a hétvégéket – nyomatékosította Leclerc.

A negyedik helyen befutott Sainz is kifakadt a csapatára. A Ferrari az ő második etapját túl hosszúra nyújtotta, ráadásul mindkét kerékcseréje lassú volt, ezzel időt vesztett, és csapattársához hasonlóan ő is lecsúszott a dobogóról.

– A pénteki szabadedzések alapján jó eredményben bíztunk a futamra, most mégis értetlenül állunk a történtek előtt. Igaz, hogy nagyon lehűlt az idő, mások lettek a körülmények. De ettől függetlenül is furcsán viselkedett az autó, problémáink voltak a gumikkal is – sajnálkozott Sainz.

– Ma a csapat látványos vereséget szenvedett. Az első cserémnél nem tudtam Russell elé vágni, mert túl lassan dolgoztak a bokszban. A kerékcseréinkkel ma nagyon sok probléma volt.

A bakisorozat után a Ferrari rajongói az interneten Mattia Binotto leváltását követelik, ám a csapatfőnök nem sürget változásokat, szerinte a taktikájukkal sem volt probléma a Magyar Nagydíjon.

– Mindegy volt, hogy lágy, közepes vagy kemény keveréket használtunk, nem az elvárásoknak megfelelően teljesített az autó. Tudtuk, hogy a kemény gumikat nehéz lesz felmelegíteni. Arra számítottunk, hogy tíz-tizenegy körön keresztül nem leszünk olyan gyorsak, mint a közepeseken, de a végén elég gyorsak és jó pozícióban lennénk. Az idény során ma először nem működött jól az autó, ki kell elemeznünk, hogy mi áll ennek a hátterében.