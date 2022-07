Svéd pénztárcával barátiak az árak a Hungaroringen

Egyelőre nincs hosszabbítás Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója a közmédiának pénteken elmondta, a pályának 2027-ig van szerződése a jogtulajdonossal, de már péntek reggel is zajlottak a tárgyalások a kontraktus 2032-ig való meghosszabbításáról. – Különleges helyzetben van a Magyar Nagydíj, mert kevés olyan pálya van a világon, amely hosszú távú szerződéssel rendelkezik, és van is szándék meghosszabbítani azt. Nagy az érdeklődés a Forma–1 körül a fiatalok körében is, a jogtulajdonosok magabiztosak, de az is biztos, hogy a szerződésbe ezúttal bekerülnek olyan pontok, amiben vállalnunk kell a pálya átépítését – utalt Gyulay a mogyoródi ring régóta esedékes felújítására. Kiemelte, a futam 2027-ig nincs veszélyben, de ha az infrastruktúra korszerűsítésére nem kerül sor, akkor egy esetleges meglévő szerződés ellenére sem fogják tudni megtartani a Forma–1-es versenyt. – Remélem, az ország helyzete ellenére záros határidőn belül vállalni tudjuk az infrastruktúra megújítását. Amennyiben megkapjuk a szükséges garanciákat, ősszel aláírásra kerülhet az új szerződés – fogalmazott az elnök, aki bízik abban, hogy a tavalyihoz hasonlóan az idei futam sem szokványos, hanem izgalmas és változatos lesz. (MTI)