Fradista körökben jól cseng a DVTK új edzőjének a neve

A negyvenéves ifjabb Kuznyecov legutóbb a görög Panathinaikosz edzői stábjában dolgozott Bölöni László segítőjeként. A Diósgyőr öt forduló alatt mindössze hat pontot szerzett és kiábrándító játékkal kezdte az idényt a másodosztályban, ezért vált meg a klub az áprilisban kinevezett Vukmirtól.

– Legfontosabb célom, hogy a DVTK játékát látva a szurkolók élvezzék a meccseinket, örömmel érkezzenek a stadionba, és boldogan távozzanak onnan – nyilatkozta Kuznyecov a klubhonlapon. – Sokáig külföldön fociztam és edzősködtem, de természetesen jól ismerem a DVTK-t, hiszen gyerekkoromban többször jártam a régi stadionban, ahol mindig sok néző szurkolt. Egy ilyen körülményekkel rendelkező klubnak az élvonalban a helye.

Való igaz, a diósgyőriek a 2021-es kiesésük után egyből a feljutást célozták meg, ám a tavaszi edzőváltással csúnyán mellényúltak. Kondás Elemérrel még a feljutást érő második helyen állt a DVTK, mégis elküldték, a helyére pedig a rivális, akkor éppen harmadik Szegedet irányító Vukmirt nevezték ki. Akkora öngól lett a dologból, hogy végül a bajnok Vasas mögött nem a DVTK és nem is Szeged, hanem a Kecskemét jutott fel az élvonalba.

Most pedig Vukmirnak máris mennie kellett.

Ifjabb Kuznyecov Szergej Harkivban született, majd amikor az édesapja, Szergej az FTC védője lett, családjával Magyarországra költözött, és Budapesten nőtt fel. Az idősebb Kuznyecov 1991 és 1993, majd 1995 és 1996 között volt a Fradi labdarúgója, négy meccsen kezdőként játszott az 1995-ös BL-csoportkörben.

Fia a labdarúgó-pályafutását az FTC-ben kezdte, ahol egy rövid finnországi kitérőt követően 2001-ben mutatkozott be az első csapatban. Pályafutása az egykori Szovjetunió utódállamaiban teljesedett ki, nyert bajnoki címet Belaruszban és Moldovában, és játszott Litvániában, majd több éven keresztül Ukrajnában és Oroszországban. A Lvivben töltött évek alatt olyan formába lendült, hogy az ukrán válogatottnál is szóba került a neve. Visszavonulását követően egykori edzője, Oleg Kononov hívta először stábjába, így lett az Arszenal Tula, majd a Szpartak Moszkva másodedzője, a fővárosban egy mérkőzésen megbízott vezetőedzőként is irányította a csapatot.

Borítókép: Ifjabb Kuznyecov Szergej (Fotó: DVTK)