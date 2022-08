A Fehérvár edzője új kanapéval lepte meg a Köln-verő csapatot

– Mindig is úgy gondoltam, hogy van esélyünk Kölnben, mert tudtuk, hogy a csapatunk mire képes, és azt is tudtuk, hogy a Kölnnek nem úgy sikerült a közelmúlt, ahogy tervezték, Anthony Modeste eligazolása is érzékenyen érintette őket. Úgy voltam vele, hogy ha taktikailag okosan játszunk, akkor lehet esélyünk szoros meccset játszani – tért ki még a múlt heti győzelemre a Fehérvár szerdai sajtótájékoztatóján Michael Boris, akinek a csapata már egyenrangú ellenfele a Bundesliga-klubnak, és minden esélye megvan rá, hogy bejusson az Ekl csoportkörébe.

– Pozitívan várjuk a visszavágót, de tudjuk, hogy ellenfelünk is teljes erejével a továbbjutásra készül – tette hozzá Boris. – Az első mérkőzésen is igencsak támadóan játszottak, és biztos vagyok benne, hogy most is le fognak minket támadni. Úgy gondolom, hogy a kinti győzelmünket szerényen kezeltük, s amióta visszajöttünk Kölnből, azon volt a hangsúly, hogy miben tudunk még javulni. Szeretnénk legalább egyszer betalálni annak érdekében, hogy mi lehessünk ott a csoportkörben. Egységes csapatként kell majd játszanunk, mindent ennek rendelünk alá és akkor meglehet az áhított siker.

A Fehérvár baloldali védője, Marcel Heister szerint az egész magyar futballnak fontos, hogy milyen eredményt érnek el csütörtökön: – A saját játékunkra akarunk koncentrálni, az első mérkőzés jól sikerült, most már csak át kellene haladni a célvonalon. Tudjuk, hogy a Köln is Európába vágyik, de nekünk is ugyanannyira fontos mindez. Sokszor játszottam már a nemzetközi kupákban, de ezt sosem lehet megunni, hiszen ezeken a mérkőzéseken tudjuk megmutatni igazán, hogy mit tudunk. Nemcsak a klubnak, de az egész magyar labdarúgásnak fontos lenne, ha bejutnánk a csoportkörbe.

A német védő szerint jó a hangulat a csapatban, az edzéseken helye van a poénoknak is, de tudják, mikor kell komolyra fordítani a szót. Heister egy érdekességet is elárult: – Dicsérő szó illeti az edzőt, ugyanis beszerzett nekünk egy második kanapét annak érdekében, hogy jobban elférjünk egymás mellett, együtt tudjunk kávézni és tudjunk pár szót váltani egymással az edzések előtt.

Tehát egy kanapé jött, Ivan Petrjak viszont távozott Fehérvárról, az ukrán szélső hazaigazolt korábbi csapatához, a Sahtar Donyeckhez. Boris elmondta, hogy minden jót kívánnak a mindig tiszta szívből küzdő játékosnak, akivel számolt volna, de már a Köln elleni első meccs előtt is tudták, hogy távozni fog, és szerinte minden érintett jól kezelte a helyzetet.

A Fehérvár–Köln Ekl-visszavágót csütörtökön 19.00-kor rendezik, az első meccset a magyar csapat nyerte 2-1-re, a párharc győztese a harmadik számú európai kupa csoportkörébe jut.

Borítókép: Michael Boris, a Fehérvár vezetőedzője (Fotó: MTI/Kovács Anikó)