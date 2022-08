Lékai Máté külföldi ajánlatokat utasított vissza a Fradi kedvéért

– Az elmúlt év és az idény vége nem volt könnyű időszak az életemben, de klubváltáson igazából nem gondolkoztam a nyár közepéig – mondta a 147-szeres válogatott irányító. – Aztán amikor úgy láttam, hogy jövőre sem fogok több időt a pályán tölteni Veszprémben, sőt, valószínűleg még annyit sem, mint az elmúlt egy évben, döntenem kellett, mert szerettem volna játszani és formában maradni, ami a magyar válogatott és a saját karrierem miatt is elsődleges szempont volt.

Lékai Máté azt is elmondta, azt hitte, Veszprémből vonul majd vissza. Egészséges, jó formában van, és egyáltalán nem levezetni érkezett a Fradiba, amelyhez a szerződés nagyon gyorsan lezajlott.

Fotó: Fradi.hu

– A Fradi hamar meg tudott egyezni velem és Telekom Veszprémmel is. Egyrészt ebben szerepet játszott az idő rövidsége, illetve az, hogy igazából nem volt nehéz döntenem. Nagyon sok külföldi ajánlatot kaptam Lengyelországból, Franciaországból, Spanyolországból, Portugáliából és Horvátországból, illetve itthonról is, de egyértelmű választás volt a Fradi, ezen nem is kellett gondolkoznom. Egyrészt mert a családom, a fiam és a feleségem nélkül nem akartam külföldre menni, másrészt a klubon végig éreztem, hogy szeretne megszerezni és velem dolgozni. És nemcsak a klubvezetőség, hanem az edző, Pásztor István is éreztette velem a beszélgetésünkkor, hogy szüksége van rám. Ráadásul több játékossal játszottam már együtt, ismerem őket.

Szó esett a beszélgetésben arról is, hogy a Ferencváros szerepel a nemzetközi porondon, és a játékos mikor költözik a családjával együtt Veszprémből Budapestre, és Lékai Máté elmondta, milyen egészségi állapotban van. Végül elárulta a három legfontosabb emlékét a veszprémi időszakból:

– Az első, amikor még a Celje játékosaként bemutattak a Veszprém Arénában Gasper Marguccsal együtt, az nagyon beégett az emlékezetembe. A másik a Kielce elleni drámai Bajnokok Ligája-döntő, azt sajnos nem lehet elfelejteni, és a végére maradt a magyar bajnoki címek ünneplése Veszprémben, ami nekem négyszer is megadatott. Szerencsére azokat sem lehet elfelejteni!

A teljes interjút ide kattintva olvashatja el.

Borítókép: Lékai Máté a válogatottnak is kulcsembere volt (Fotó: Mirkó István)