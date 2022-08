Magyar motoros még nem száguldott ilyen gyorsan a Hungaroringen

Úgy tűnik, igencsak hamar megbarátkozott új motorjával Kovács Bálint, aki a HUMDA Academy támogatott pilótájaként immár a második versenyét teljesítette az MW Performance gárdájának Ducatijával. A H-Moto Team húszéves versenyzőjének ugyanis az Alpok–Adria bajnokság mellett a magyar bajnokság futamaira biztosít motort az idén elsősorban az EWC-re koncentráló versenyző számára.

A fiatal motoros pár teszt és egy, a Slovakiaringen megnyert bajnoki futam után már úgy érkezett meg a Hungaroringre, hogy ő volt az Open 1000-es kategória legfőbb esélyese. Főleg úgy, hogy a nyílt nemzeti gyorsasági bajnokság és kupa negyedik fordulója előtt sikerült tesztelnie a mogyoródi aszfaltcsíkon. Ennek következtében sikerült olyan jól beállítani a Ducatit, hogy a pole pozíció megszerzését követően nemcsak megnyerte a királykategória bajnoki futamát, de megfutotta a magyar motoros által valaha elért leggyorsabb kört is: a Kovács Bálint nevéhez fűződő új magyar körrekord így immár 1:49,428 perc. Nem egy véletlenül összejött körről van szó, ugyanis a H-Moto Team versenyzője a futam hét köréből háromszor is képes volt áttörni az 1:50 perces álomhatárt.

Fotó: Izsó Krisztián

– A verseny előtti teszt nagyon fontos volt, hiszen a Ducatival még nem mentem a Hungaroringen. Sikerült alaposan előrelépnünk a beállítások terén, így a bajnoki futam előtti edzéseken már csak a finomhangoláson volt a hangsúly. Mivel egészen jó idővel sikerült a pole-t megszereznem, így az időmérőn használt beállításokkal álltam rajthoz a futamon, mert tudtam, hogy itt nem forgalomban, hanem a saját tempómban motorozhatok majd. Egy jó rajt után végig tökéletesen működött a Ducati, így meglett a magyar csúcs, ráadásul három, egymást követő körben is átléptem az addigi álomhatárt. Egy dolog miatt lehetnék elégedetlen, hogy az abszolút pályarekordot, az 1:48,7-es köridőt nem sikerült megjavítanom. Ám amíg most a hazai bajnokság egynapos viadalokból áll, addig a fentebb említett időt egy háromnapos IDM hétvégén érték el. Nagyon jól érzem magam a Ducatin, remélem, a hét végi grobniki Alpok–Adria viadalon is képes leszek hasonló eredményre – fogalmazott Kovács Bálint.

Borítókép: Kovács Bálint 1:49,428 perces körideje az abszolút pályarekordhoz is közel van (Forrás:H-Moto Team/Izsó Krisztián)