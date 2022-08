Dárdai Pál szerint a Köln biztosan szerez majd gólt Székesfehérváron

A játékosként 61 válogatott mérkőzésen pályára lépő Dárdai Pál arról is beszélt, milyen érzés volt a stadionban átélni fia csodálatos gólját:

– Palkónak az utánpótlásban és a felnőtt csapatnál is voltam edzője, így sok, a csütörtökihez hasonló gólt láttam már tőle. Jó ritmusban mozdult be, szép passzt kapott, ilyenkor rendkívül gyorsan kell döntést hozni, hogy az alsót vagy a rövid felsőt célozza meg, jó döntést hozott, a lövés pedig védhetetlen volt. Egy ilyen gól és győzelem ennyi néző előtt életre szóló emlék, ezt már nem veheti el senki. Történelmi tett, amit a Vidi csütörtök este elért Kölnben.

A német sajtóvisszhangokkal kapcsolatban Dárdai elmondta, a többség a vereség után is már előre néz.

– A mérkőzést követő napon Németországban is foglalkoztak a Köln vereségével, ilyenkor ott is megjelennek a kritikák, de ezt nem húzzák napokig, gyorsan túllépnek rajta. Annak idején a válogatottnál is ezt akartam elérni, hogy álljon be mindenki a csapat mögé, támogassák őket, ez sikerült is, és ez szerencsére a nemzeti csapat mellett azóta is megvan. Németországban ez már nagyon régóta így van, megfogalmazzák a kritikát, de utána már a következő meccsre koncentrálnak. A kölniek magabiztosan nyilatkoztak a mérkőzést követően is, bíznak a továbbjutásban. Olvastam egy olyan véleményt, mely szerint a Vidi Németországban egy másodosztályú élcsapat lenne, de ezzel nem kell foglalkozni, sőt ennek is erőt kell adnia a hazai visszavágóra, hogy bebizonyítsa a csapat, hogy igenis meg tudják csinálni! – nyilatkozta Dárdai Pál.

A Mol Fehérvár FC tájékoztatása szerint a csütörtöki visszavágóra hétfőn, kedden és szerdán magyar személyi igazolvánnyal is lehet jegyet vásárolni a hazai szektorokba. A meccs napján nem lesz jegyértékesítés. A részletek ITT találhatók.

Borítókép: Dárdai Pál a visszavágón is a helyszínen szurkol (Forrás: Molfehérvárfc.hu)