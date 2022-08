„Dárdai kilőtte a Kölnt” – a német lapok szerint ez sokkoló volt + videó

A találkozón a Köln a 13. percben Florian Dietz révén szerezte meg a vezetést, Budu Zivzivadze a 33.-ban egyenlített, Dárdai Palkó pedig a 40.-ben szerezte a Vidi győztes találatát.

– Nagyon boldogok vagyunk, és annak is örülök, hogy én lőttem csapatunk második gólját, sikerült jól eltalálnom és a léc alá lőnöm a labdát. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy még csak a párharc felénél vagyunk, ma este még örülünk, holnaptól azonban már a visszavágóra kell készülnünk. Ellenfelünk fizikális, erős csapat, ezt most is bizonyították, nem véletlenül szerepelnek a német Bundesligában, de így is pariban voltunk velük. Jövő héten hazai pályán is szeretnénk meglepetést okozni – nyilatkozta Dárdai Palkó a Mol Fehérvár honlapján.

A kapus Kovács Dániel a következőket mondta:

– Fantasztikus élmény volt a mai mérkőzés, kiváló lehet a kölnieknek minden második héten ilyen atmoszférájú stadionban pályára lépni. Küzdöttünk egymásért, hajtottunk, megmutattuk, hogy csapatként mire vagyunk képesek. Próbáltuk minél többet birtokolni a labdát és pozíciós játékot játszani, ez hellyel-közzel sikerült is, valamint sikerült két remek gólt is szereznünk. Kiemelném a küzdést és a csapatszellemet, ami a második félidőben védekezésben is sokat segített nekünk.

Borítókép: Dárdai Palkó remekül játszott Kölnben (Forrás: Molfehévárfc.hu)