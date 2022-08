A Vidi edzője szerénykedett, a Kölné magát ostorozta

Gyurcsóék és Szalaiék is győztek Nemcsak a két magyar csapat, légiósaink is győzelmeknek örülhettek csütörtökön. Gyurcsó Ádám 86 percen keresztül volt pályán a ciprusi AEK Larnaca csapatában, amely az ukrán Dnyipro vendégeként diadalmaskodott 2-1-re. A török Fenerbachce védője, Szalai Attila végigjátszotta az osztrák Austria Wien ellen 2-0-ra megnyert mérkőzést. Lang Ádám, bár nem volt ott a ciprusi Omonia Nicosia keretében, csapata 2-0-ra győzött a belga otthonában, ezzel közelebb került az Európa-liga csoportkörében való szerepléshez. A visszavágókat jövő héten játsszák, a győztes az El-ben, a vesztes a konferencialiga főtábláján folytatja. Európa-liga, selejtező, 4. (utolsó) forduló, első mérkőzések:

Helsinki JK (finn)–Silkeborg (dán) 1-0 (0-0)

Apollon (ciprusi)–Olimpiakosz (görög) 1-1 (1-1)

Malmö (svéd)–Sivasspor (török) 3-1 (2-1)

Pjunik Jereván (örmény)–Sheriff Tiraspol (moldovai) 0-0

Zürich (svájci)–Hearts (skót) 2-1 (2-1)

Ludogorec (bolgár)–Zalgiris (litván) 1-0 (1-0)

Dnyipro (ukrán)–AEK Larnaca (ciprusi) 1-2 (0-2)

Gent (belga)–Omonia Nicosia (ciprusi) 0-2 (0-1)

Austria Wien (osztrák)–Fenerbahce (török) 0-2 (0-1)

FERENCVÁROS–Shamrock Rovers (ír) 4-0 (2-0) Az Ekl selejtezőjében is volt csütörtökön egy további magyar érdekeltségű találkozó. Az Alkmaar 4-0-ra múlta felül a portugál Gil Vicente gárdáját. A hollandok első gólját Kerkez Milos készítette elő, aki a 72. percig volt a pályán. Konferencialiga, selejtező, 4. (utolsó) forduló, első mérkőzések:

AZ Alkmaar (holland)–Gil Vicente (portugál) 4-0 (1-0)

Villarreal (spanyol)–Hajduk Split (horvát) 4-2 (4-1)

Universitatea Craiova (román)–Hapoel Beer-Seva (izraeli) 1-1 (0-0)

Basaksehir (török)–Royal Antwerp (belga) 1-1 (0-0)

Vaduz (liechtensteini)–Rapid Wien (osztrák) 1-1 (1-0)

Zrinjski Mostar (bosnyák)–Slovan Bratislava (szlovák) 1-0 (0-0)

Maribor (szlovén)–CFR Cluj (román) 0-0

FCSB (román)–Viking Stavanger (norvég) 1-2 (1-2)

Lech Poznan (lengyel)–Dudelange (luxemburgi) 2-0 (1-0)

West Ham United (angol)–Viborg (dán) 3-1 (1-0)

Fiorentina (olasz)–Twente (holland) 2-1 (2-0)

Partizan Beograd (szerb)–Hamrun Spartans (máltai) 4-1 (3-0)

Skupi (északmacedón)–Ballkani (koszovói) 1-2 (1-1)

1. FC Köln (német)–FEHÉRVÁR 1-2 (1-2)

CSZKA Szófia (bolgár)–FC Basel (svájci) 1-0 (0-0)

Raków Czestochowa (lengyel)–Slavia Praha (cseh) 2-1 (1-0)

Makkabi Tel-Aviv (izraeli)–Nice (francia) 1-0 (0-0)

Molde (norvég)–Wolfsberger AC (osztrák) 0-1 (0-1)

RFS (lett)–Linfield (északír) 2-2 (0-1)

Slovacko (cseh)–AIK Stockholm (svéd) 3-0 (1-0)

Young Boys (svájci)–RSC Anderlecht (belga) 0-1 (0-0)

Djurgarden (svéd)–APOEL (ciprusi) 3-0 (1-0)