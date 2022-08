Gyerekként ki nem állhatta a rá váró ellenfelet a Vidi edzője

Remek a csapatszellem – Az első húsz perc nem teljesen úgy sikerült, ahogy elterveztük, utána azonban a gólommal megszereztük a vezetést. Úgy éreztem, hogy a gól után felszabadultunk és ez a játékunkon is meglátszott. Előzetesen nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy arányú győzelmet arathatunk, de természetesen nagyon örülünk neki, hogy a szurkolóink előtt öt gólt szerezve tudtunk nyerni. Remek a csapatszellem az öltözőben, amiben a vezetőedzőnek is nagy szerepe van, remélem, hogy ez a jövőben is meglátszik majd az eredményeinken. Vasárnap újabb fontos meccs vár ránk a bajnokságban, meg kell vernünk a Honvédot, az addig hátralevő napokban pedig a regenerációra is nagy hangsúlyt kell majd fektetnünk – nyilatkozta az első gólt szerző Dárdai Pál.