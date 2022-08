Kiakadt a Kisvárda edzője a csapata kiütéses veresége után + Videó

A Kisvárda 3-0-ra kikapott a norvég Molde otthonában a labdarúgó Európa-konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában. A magyar csapat edzője, Török László az első ránézésre sima végeredmény ellenére elégedett volt a csapata hozzáállásával, és a videóbíró intézményét hiányolta a mérkőzésen. A felvételek alapján igaza lehet, ugyanis több mint valószínű, hogy a norvég együttes első találatát lesállás előzte meg.

Íme a gól:

Török László nem is hagyta szó nélkül az első találatot, de másról is beszélt a Kisvárda kispadján a szezon előtt debütáló szakember. Megérdemelt a Molde győzelme. Az első kapott gólig működött mindaz, amit elterveztük, kettős védelmi vonalat húztunk a kapu elé. Meg kell jegyezni, hogy az első gólt les előzte meg, erről a lefújás után meggyőződhettünk. Ilyen szintű meccseken miért nincs VAR, amikor egyes országok már a harmadosztályban is alkalmazzák? Összességében nem vallottunk szégyent, sokáig jól helytálltunk– idézte az edzőt a klubja honlapja.