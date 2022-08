A Fradi leiskolázta a Shamrockot, már az El csoportkörében érezheti magát

Ezért is reménykedett a Fradi-tábor, hogy a két zöld-fehér csapat mérkőzésén, a magyar Zöld Sasoknak meg se kottyan a Lóherék becenevű ír bajnok, így az NB I banoka idén újra eljut az Európa-liga csoportköréig.

Ryan Mmaee a félpályánál kiosztott laza köténye a második percben megfelelő értelmezési keretbe helyezte a várható eseményeket: a technikailag képzettebb, jobb játékosokból álló Ferencváros egy közepes, de nagyon lelkes csapattal találta magát szemben. Okkal hihette a Groupama Arénába kilátogató 15 ezer néző, hogy az első gólig lesz nehéz a meccs. Erre rímelt Mmaee életerős lövése, ami a kapufán csattant.

Nem kellett sokáig várni a vezető gólra: Laiduini jobb oldali beadása után előbb Knoester kísérlete lepattant a védőkről, érkezett Auzqui, és közvetlen közelről a hálóba sodorta a labdát. Amióta az Üllői útra szerződött, először szerzett gólt két egymást követő tétmeccsen az argentin légiós.

Fotó: Mirkó István

Lendületben maradt, továbbra is uralta a meccset a Ferencváros, nem hagyta kibontakozni ellenfelét. A Shamrock alig-alig tudta megtartani a labdát, egyoldalúan alakult a játék. Csak a Fradin múlott, mikor kerül helyzetbe, s ha jobban összpontosít Csercseszov csapata, megbízható előnnyel mehetett volna a szünetre, akár el is dönthette volna a párharc kimenetelét.

A 34. percben Ryan Mmaee közel állt az újabb gólhoz, de a technikás légiós hiába csinált bolondot a teljes ír védelemből, a lövésével megint nem votl szerencséje, a kapufa mentette meg a Shamrockot. Egy percre rá Mmaee az előkészítő szerepében tündökölt: elegáns centerezése után Traoré emelt a léc alá.

Kisvártatva Mmaee belőhette volna a harmadik gólt, de ziccert rontott. Ezzel együtt sem lehetett hiányérzete a stadionba kilátogató 15 239 nézőnek, a Fradi kis túlzással egy félidő alatt lerendezte a továbbjutást.

Traoré újabb gólja már csak hab volt a tortán: egy ügyesen végigvitt kontra után Tokmac lövését blokkolták az ír védők. A kipattanó labdát képtelenek voltak eltakarítani a labdát a kapu előteréből, a közelben helyezkedő Traoré lekezelte (!) a felszabadító passzt, majd a jobb alsó sarokba lőtt.

Fotó: Mirkó István

A folytatásban Ryan Mmaee mindenképpen gólt akart szerezni, a társai is gólt akartak vele rúgatni, de minden helyzetét elhibázta. Ez is kényelmesen belefért. Csercseszov megszánta a marokkói csatárt, lehívta a pályáról, a helyére Bolit küldte be, lejött az első gólt szerző Auzqui, őt Marquinhos váltotta.

Majd jött Vécsei is, immár három, magyar válogatott játékos futballozott a pályán: Dibusz és Botka mellett a védekező középpályás is élvezhette az osztálykülönbséget. Csercseszov megtapsoltatta a hazai közönség előtt a lecserélt Pászkát, az ő helyére Civic állt be. A két gólos Traore helyett a Vidi ellen gólt szerzett, nyáron igazolt francia középpályás, Mercier érkezett.

A slusszpoént Civic gólja jelentette: Mercier szöglete után kapásból lőtte ki a bal alsó sarkot.

A Ferencváros sokkal nagyobb csapást mérhetett volna az ellenfelére, a gyatra helyzetkihasználása ellenére is simán győzött. A magyar bajnok kétszer a kapufát is eltalálta, az eredmény a Shamrockra nézve hízelgő. A jövő heti visszavágón nem lesz különösebb tétje.

Európa-liga, selejtező mérkőzés: Ferencváros–Shamrock Rovers (ír) 4-0 (2-0), Groupama Aréna, 15 239 néző. Gólszerzők: Auzqui (13.), Traoré (34., 48.), Civic (90+3.).