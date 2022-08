Magyar tornász gyakorlatán ámul Európa, ez Eb-aranyat érhet! + videó

Remekelt a Mészáros Krisztofer, Balázs Krisztián, Tomcsányi Benedek, Kiss Balázs, Kardos Botond alkotta magyar válogatott a tornászok müncheni Európa-bajnokságán, ahol csütörtökön a selejtezőben a 8. helyen végezve bekerült a szombati nyolcas csapatdöntőbe. Mészáros Krisztofer egyéni összetettben az előkelő hatodik helyen végzett 82,999 ponttal – ezúttal formabontó módon a selejtező alapján hirdettek végeredményt –, de az igazi nagy bravúr az, hogy Mészáros talajon 14,500 ponttal a második helyen lett finalista – vasárnap az aranyéremért szállhat harcba! A világbajnoki címvédő olasz Nicola Bartoloni is 14,500-as pontszámot kapott, de mivel a kiviteli pontszám dönt, és abban ő kapott többet, a selejtezőben hivatalosan az olasz versenyző szerezte meg az első helyet.

Nekünk persze Mészáros Krisztofer gyakorlata sokkal jobban tetszik, íme:

14.500 on floor for Krisztofer Meszaros (HUN)! Top score so far on this apparatus#Munich2022 pic.twitter.com/cy9JBXf1s9 — European Gymnastics (@UEGymnastics) August 18, 2022

De kezdjük az elején! A selejtezőkkel elkezdődött tornászok férfi felnőtt és junior Európa-bajnoksága Münchenben, ahol a selejtező pontjai alapján egyéni összetett eredményt hirdettek, illetve innen lehetett bejutni a csapatdöntőbe és a szerenkénti finálékba is. A sorsolás szerint a mieink a harmadik, utolsó selejtezőcsoportba kerültek, a lebonyolítás szerint egy szerre négy versenyző mehetett fel, és a legjobb három eredménye számított a csapat szempontjából.

Versenyzőink közül egyéni összetettben Mészáros Krisztofer teljesített a legjobban, aki 82,999 pontjával az előkelő hatodik helyen végzett. A Magyar Tornaszövetség (MATSZ) tájékoztatása szerint ennél jobb eredmény legutóbb a magyar férfitornában egyéni összetettben 1992-ben született, amikor Supola Zoltán Budapesten ezüstérmes lett. Mészáros Krisztofer, a Győri AC kiválósága, mint ahogy az egész magyar csapat, talajon kezdett, és kiváló gyakorlatot mutatott be, minden sorába beleállt, így érdemelte ki a 14,500 pontszámot. Mészáros ugrásban, korláton és lólengésben is csapatunk legjobbja volt.

A hatszeres tornászok közül a junior Európa-bajnok Balázs Krisztán nyújtón volt a legeredményesebb, 13.733 ponttal, egyéni összetettben pedig a 19. helyen fejezte be a viadalt 80,264-es pontszámmal A csapatok versenyében együttesünk kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtva 244,927 ponttal nyolcadikként kvalifikált a csapatok fináléjába, ami kiváló eredménynek számít. A szombati nyolc nemzetet felvonultató döntőben már csak három tornász adhatja elő gyakorlatát szerenként, és mind a három eredménye beszámít az értékelsébe. Mészárosék nyolcadik helye egyben azt is jelenti, hogy csapatunk részt vehet az október végi liverpooli olimpiai kvalifikációs világbajnokságon, hiszen oda a legjobb tizenhárom ország együttese került be.

Mészáros Krisztofer: Nagyon örülök, mind a talajfinálénak, mind a csapatdöntőnek. Talajon kezdtük a versenyt, nagyon jól sikerült a gyakorlatom, ezzel második helyen kvalifikáltam a döntőbe. Következett a lólengés, ezzel már nem voltam annyira elégedett, azt érzem, közel egy pont bennem maradt a leugrás miatt. A többi szer jól sikerült. A vége izgalmasra sikeredett, de elégedett vagyok összességében, és természetesen a csapatversenyben elért nyolcadik hellyel is. Őszintén bevallom, hogy hívő ember vagyok, így Istennek adok hálát, hogy ilyen jól ment a verseny, de a felkészülésem is nagyon jól alakult. Igaz, az elején sérülés miatt egy hónapot ki kellett hagynom, de onnan is jól ment a visszatérés. Szerintem az egész csapat is nagyon jól fel tudott készülni, közös táborok voltak, úgyhogy szerintem „készen” voltunk. A következő versenynapon többet várok magamtól, és bízom benne, hogy a csapattal előrébb tudunk majd lépni.

Kovács István szövetségi kapitány: Nagyon boldog vagyok a fiúk eredménye miatt, rengeteg gyakorlatot csináltak, sok munka van ezekben a helyezésekben, és az edzői gárda is remek, aki itt van. Tatán az utolsó héten is kiválóak voltak a srácok, tényleg csak azt tudom elmondani, hogy rengeteget dolgoztunk. Őszintén szólva a célkitűzés a tizenháromba kerülés volt, de ilyen remek szerepléssel nem számoltam. Bevallom, titokban a tizedik helyre számítottam, de ezt nem mondtam senkinek, a nyolcadikra nem gondoltam volna, ez felülmúlt mindent. De ugye, annak idején Berki Krisztiánnál is mindig azt mondtam, legyünk ott a döntőben. Krisztoferre pedig nem találom a szavakat, tényleg minden tiszteletet megérdemel a lólengésen ejtett apró hibája mellett is, sajnálom, hogy az nem sikerült, mert azon a szeren is finálés lehetett volna. Talajon kiváló gyakorlatot mutatott be, mindenbe beleállt, „pöpec” kis gyakorlat volt, és hogy így az élen került be, arra nincs jelző, és az összetettbeli hatodik helye miatt is nagyon boldogok vagyunk.

Borítókép: Mészáros Krisztofer talajon kimagasló gyakorlatot mutatott be (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)