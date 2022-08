A húszéves magyar tornászt csak az olimpiai bajnok előzte meg az Eb-n + videó

A müncheni multisport Európa-bajnokság keretében belül rendezett torna Eb-n a múlt hét végén a nőknél Kovács Zsófia nyerte meg az ugrást, és ma a férfiak egyik szerenkénti döntőjében is érdekeltek voltunk. Ám amíg a már korábban két Eb-aranyat szerzett 22 éves dunaújvárosi tornásznő tulajdonképpen a papírformának megfelelően lett finalista – a selejtezőből az első helyen kvalifikálta magát –, a férfiaknál a húszéves Mészáros Krisztofer nem kis szenzációt okozva került be a második helyen a döntőbe.

A selejtezőben a sorrend így nézett ki: 1. Nicola Bartolini (olasz, 14,500; 5,9-es kiinduló pontszámú, kvázi ilyen erősségű gyakorlat), 2. Mészáros Krisztofer (14,500; 6,0), 3. Illia Kovtun (ukrán, 14,466; 6,1), 4. Jake Jarman (brit, 14,466; 6,3), 5. Ahmet Onder (török, 14,266; 5,8), 6. Artem Dolgopyat (izraeli, 14,266; 6,1), 7. Adem Asil (török, 14,266; 5,8), 8. Giarnni Regini-Moran (brit, 14,266; 5,9). A vb-címvédő Bartolini azzal előzte meg a győri Mészárost, hogy a kivitelre magasabb pontszámot kapott, esetükben ez döntötte el a holtversenyt.

A szombati csapatdöntőben Bartolini, Mészáros, Jarman, Onder, Asil és Regini-Moran is tornászott talajon. (Izrael és Ukrajna nem jutott ebbe a fináléba.) Jarman 14,500-at, Bartolini 14,433-at, Regini-Moran és Onder 14,233-at, Asil 13,900-at kapott. Mészáros Krisztofer pedig 14,433-at, ez alapján úgy nézett ki, hogy versenyzőnknek Jarmannel és a tetőtől talpig kitetovált olasz világbajnokkal kell megküzdenie az Eb-aranyéremért, de természetesen az olimpiai bajnoki címvédő Dolgopyattal is szomolni kellett, akinek a selejtezőben nem sikerült tökéletesen a gyakorlata.

A vasárnapi program a szersorrend alapján a talaj döntőjével kezdődött, a sorsolás pedig úgy hozta, hogy elsőként éppen Mészáros Krisztofert szólították. S versenyzőnk remek gyakorlatot mutatott be, még annál is szebbet, mint a selejtezőben. Talajon nagyon fontos, hogy a tornász beleálljon az ugrássoraiba, és Mészárosnak ez is szinte tökéltesen sikerült; 14,600-ra érékelték.

Krisztofer Meszaros kicks off the event finals! Watch it LIVE on TV or online on https://t.co/BGORwr3Vbo pic.twitter.com/KR45ier9We — European Gymnastics (@UEGymnastics) August 21, 2022

Másodiknak jött a vb-címvédő Bartolini, aki már a gyakorlata elején elszökkent, és nem is kapott magas pontszámot, csak 14,300-at. Kovtun ugyancsak hibázgatott, ő 14,233-at kapott. Onder is hibázot az elején, a végén pedig még le is tenyerelt, ő sem lett veszélyes ránk (12,833). Nem lehet az honfitársa, Asil sem (12,833). Regini-Moran jól kezdett, de aztán a fenekén landolt (12,933). A versenyben élen álló, a második és a harmadik helyezett tornász kiváltsága, hogy egy kanapéról figyelheti a többieket. Regini-Morn nem ülhetett le ide, és az el is eldőlt, hogy Mészáros viszont biztos ott marad, érmes lesz. A 25 éves Dolgopyat igazi talajspecialista, ő a szer regnáló olimpiai bajnoka, kétszes vb-ezüstérmes, 2020-ból Európa-bajnok, aki most nagyon jó gyakorlatot csinált, és 14,966-tal átvette a vezetést.

The Olympic Champion strikes again! Artem Dolgopyat (ISR) is the 2022 European Champion on floor#Munich2022 pic.twitter.com/PnkLMCDKC4 — European Gymnastics (@UEGymnastics) August 21, 2022

Az utolsóként szólított Jarman anyagerős gyakorata nem volt „tiszta”, de 14,433-cal harmadik lett. Ám nekünk a lényeg az, hogy Mészáros Krisztofer ezüstérmet szerzett, ami hatalmas siker neki és a magyar tornasportnak is.

Borítókép: Mészáros Krisztofertől hatalmas bravúr az Eb-ezüst (Forrás: Twitter/European Gymnastics)