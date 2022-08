A tetőtől talpig tetovált világbajnok és egy brit a magyar Eb-arany ellen

A müncheni torna Európa-bajnokságon férficsapatunk (Mészáros Krisztofer, Balázs Krisztián, Tomcsányi Benedek, Kiss Balázs, Kardos Botond) a csütörtöki selejtezőből a nyolcadik helyen került be a mai nyolcas döntőbe a britek, a törökök, a spanyolok, az olaszok, a franciák, a svájciak és a németek mögött. Nem tévesztettük el a sorrendet, a kvalifikációban valóban a törökök végeztek a második helyen, és a negyedik olaszokra is több mint négy pontot vertek (252,862 és 248,494). Ki gondolta volna ezt néhány évvel ezelőtt?! A miheztartás véget, a mieink pontszáma 244,927 lett, ezzel az ötödik franciáktól kevesebb mint két ponttal maradtak el. A szombati döntő lebonyolítása annyiban eltért a selejtezőétől, hogy itt a csapatok szerenként három gyakorlatot mutattak be – csütörtökön négyet –, és most nem volt „kieső” pontszám, minden részeredmény bekerült az összesítésbe.

Mivel a selejtezőből talajon a még csak húszéves Mészáros Krisztofer nem kis szenzációt okozva 14,500 ponttal a második helyen került be a vasárnapi döntőbe, azt is figyeltük, hogy ma milyen produkciókkal rukkolnak ki a finálés riválisai. A selejtezőben a sorrend egyébként így nézett ki: 1. Nicola Bartolini (olasz, 14,500; 5,9-es erősségű gyakorlat), 2. Mészáros Krisztofer (14,500; 6,0), 3. Illia Kovtun (ukrán, 14,466; 6,1), 4. Jake Jarman (brit, 14,466; 6,3), 5. Ahmet Onder (török, 14,266; 5,8), 6. Artem Dolgopyat (izraeli, 14,266; 6,1), 7. Adem Asil (török, 14,266; 5,8), 8. Giarnni Regini-Moran (brit, 14,266; 5,9). A vb-címvédő Bartolini azzal előzte meg Mészárost, hogy a kivitelre magasabb pontszámot kapott, esetükben ez döntötte el a holtversenyt. A csapatdöntőben természetesen Bartolini, Mészáros, Jarman, Onder, Asil és Regini-Moran is tornászott talajon. Nos, Jarman 14,500-at, Bertolini 14,433-at, Regini-Moran és Onder 14,233-at, Asil 13,900-at kapott. Mészáros Krisztofer pedig 14,433-at, így úgy néz ki, hogy versenyzőnknek a brit Jarmannel és a tetőtől talpig kitetovált olasz világbajnokkal kell megküzdenie vasárnap az Eb-aranyéremért.

Nicola Bartolini talajgyakorlata a mai csapatdöntőben:

Szombaton talajon a legmagasabb pontszámot a brit Jake Jarman kapta:

Mészáros Krisztofer itt még a kvalifikációban:

Csapatunk remekül tornászott, s mivel a németek talajon, a spanyolok pedig lólengésben sokat hibáztak, két riválisát megelőzve a hatodik helyen zárta az Európa-bajnokságot. Az aranyérem a briteké, az ezüst az olaszoké, a bronz a törököké lett.

Kovács István szövetségi kapitány: Őszintén szólva, erre nem számítottam. Már a selejtezőnél is elmondtam, hogy a döntőbe kerülésnek is nagyon örültünk, de az, hogy javítani is tudtunk, hihetetlen. Az volt az előzetes cél, hogy bejussunk a legjobb tizenháromba, én az első tíznek már örültem volna, ami történt, az minden képzeletet felülmúl. A külföldi delegációk vezetői is elmondták, hogy remekül tornáztunk, és elismeréssel beszéltek rólunk, mind felnőtt, mind utánpótlás szinten.

Magyar Zoltán, a Magyar Tornaszövetség elnöke: Amikor elindultunk, én a nyolcadik helyért bármit odaadtam volna. Le a kalappal, remek csapat vagyunk, de még jobbak leszünk.

Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke: Voltam már tornaversenyen, de itt Münchenben fantasztikus hangulat volt. Hatalmas gratuláció a csapatnak, mert nagyon ügyesek voltak a fiúk. Vigyáznunk kell ezekre a sportolókra, hiszen nagyon tehetségesek, de nagyon fiatalok is egyben.

Férfiak, csapatverseny:

1. Nagy-Britannia (James Hall, Joe Fraser, Jake Jarman, Courtney Tulloch, Giarnni Regini-Moran) 254,295 pont

2. Olaszország (Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Andrea Cingolani, Matteo Levantesi, Yumin Abbadini) 247,494

3. Törökország (Ferhat Arican, Kerem Sener, Ahmet Onder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Kosak) 246,162

... 6. Magyarország (Mészáros Krisztofer, Balázs Krisztián, Tomcsányi Benedek, Kardos Botond, Kiss Balázs) 243,527

A torna Eb-n még pénteken a junioroknál számunkra szenzációs eredményt hozott a selejtező, ami alapján kihirdették az egyéni összetett végeredményét, mert Molnár Botond nyakába került az aranyérem! A magyar férfitornában a juniorok között még soha nem volt összetett kontinensgyőztes. A Molnár Botond, Závory Szilárd, Mentovai István, Juhász Balázs, Zámbori Zala alkotta csapatunk a hatodik helyen végzett, Molnár három szerenkénti fináléba (talaj, gyűrű, ugrás), Závory pedig kettőbe (gyűrű, nyújtó) jutott be. „Nagyon sokat edzettem, hogy visszajöjjek a sérülésemből, úgy látszik, hogy ez bejött. Igazából nem gondoltam volna, hogy ilyen jól szerepelek majd, főleg a szerfinálékban bíztam. Azt nem mondanám, hogy izgultam a verseny előtt, inkább felspannolt állapotba kerültem, ez látszott is a nyújtón, ott rontottam egy kicsit, de a folytatásra sikerült lenyugodnom. Ez az érem hatalmas lökést ad, a szerenkénti döntőkben szeretném magamból kitornázni, ami bennem van” – nyilatkozta Molnár Botond.

Borítókép: A vb-címvédő Nicola Bartolini nagy ellenfél lesz a döntőben