A franciák a horvátokat dicsérték csapatuk Dánia elleni vereségük után

A horvát válogatott a 2018-as világbajnoki ezüstérme óta nem ért el akkora sikert a futballban, mint most a Nemzetek Ligájában. Zlatko Dalic csapata ugyanis a világbajnoki és NL-címvédő Franciaországot, a tavalyi Európa-bajnokság meglepetéscsapatát, Dániát és Ausztriát megelőzve az 1. csoport élén zárt a Nemzetek Ligájában, elődöntős a sorozatban.

Délnyugati szomszédaink vasárnap az osztrákok 3-1-es legyőzésével biztosították be a csoportelsőségüket, ezzel pedig nemcsak maguknak, hanem a vb-döntőben őket felülmúló franciáknak is szívességet tettek. A gallokat az utolsó forduló előtt az a veszély fenyegette, hogy kiesnek az A divízióból. És ha csak Didier Deschamps csapatán múlott volna a végkimenetel, talán ez lett volna a forgatókönyv, mert a franciák vasárnap 2-0-ra kikaptak a dánok vendégeként. A francia szövetségi kapitány közel sem volt boldog az eredménnyel, sőt, a bennmaradás is csak sovány vigaszt nyújtott neki.