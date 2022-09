Deschamps-ot is lenyűgözte Eriksen parádés teljesítménye

Szó se róla, jól játszik a Vörösöknél, hat bajnoki és két Európa-liga-meccsen is már pályára lépett, de az igazi visszatérést a Nemzetek Ligája utolsó két fordulója hozta el. A horvátok ellen hatalmas gólt szerzett.

S noha a franciák ellen nem talált be, még túl is tett a három nappal korábbi teljesítményén. Íme, a meccs összefoglalója, középpontban Eriksennel, mert tényleg csak akkor történt érdemleges a pályán, ha nála volt a labda. Annyira élvezte a játékot, hogy még szögletből is megpróbálta bevenni Areola kapuját.

Teljesítményével Didier Deschamps-ot is lenyűgözte, a franciák szövetségi kapitánya így méltatta a dán irányítót.

– Van egy támadójátékos, akinek a teljesítménye nem csak annak ismeretében lenyűgöző, amin korábban átment, s ami majdnem drámai véget ért. Természetesen Christian Eriksenre gondolok. A technikai adottságai mindig is közismertek voltak. Ám elképesztő, hogy középpályásként hány meccsen szerepel a klubjában. Most is a mezőny legjobbja volt. Nem csupán csodálatos labdákkal szolgálta ki a társait, ő maga is gólveszélyes volt – áradozott Deschamps.

Maga a meccs hőse tárgyilagosan értékelt.

– Jó meccset játszottunk, mindent figyelembe véve, úgy gondolom, kézben tartottuk a mérkőzést. Az ellenfelünknek adódott ugyan néhány helyzete, de ezt szinte elkerülhetetlen Franciaország ellen – jegyezte meg Eriksen.

A betegsége szóba sem került. Életének azt a szakaszát Christian Eriksen lezárta. Sőt, mintha megfiatalodott volna. Újra csodálhatjuk a játékát.

Borítókép: Christian Eriksen csúcsformában (Fotó: AFP)