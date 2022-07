Egy éve a halál torkából menekült meg, most sztárklub igazolta le

Tavaly ilyenkor még csak néhány napja ért véget az Európa-bajnokság, amelynek elején drámai jelenetek játszódtak le a Finnország–Dánia csoportmeccsen. Christian Eriksen szívrohamot kapott a pályán, ahol életmentő újraélesztést kapott. Az irányító akkoriban még az olasz Inter játékosa volt, azonban hamar kiderült, hogy Milánóban nem folytathatja a karrierjét, mert az olasz orvosi előírások egy ilyen súlyos eset után nem engedélyezik a profi sportot.

Nagy kérdés volt, hogy Eriksen egyáltalán pályára lép-e még valaha.

Megdöbbenést keltett, amikor a világ legintenzívebb bajnokságában, a Premier League-ben kapott új esélyt a Brentford csapatától. Ott futballozott a tavasszal, nem is rosszul (11 meccs, egy gól, egy gólpassz), és közben a dán válogatottba is visszatért, nem is akárhogyan: márciusban két perccel a beállása után, az első labdaérintéséből bombagólt rúgott Hollandia ellen Amszterdamban.

Most pedig folytatódott az Eriksen-mese, hiszen a Brentfordot elhagyva, alig több mint egy évvel azután, hogy megmenekült a halál torkából, újra sztárcsapat igazolta le. Mint a klub közleményéből kiderült, 2025 nyaráig kötöttek szerződést a felek.

– A Manchester United különleges klub, alig várom, hogy megkezdhessem a munkát – nyilatkozta Eriksen. – Sokszor részesültem abban a megtiszteltetésben, hogy játszhattam az Old Traffordon, de United-mezben ez teljesen más érzés lesz. Erik ten Hag fantasztikus edző, már beszéltem vele, és egyre izgatottabb vagyok a jövő miatt.

A harmincéves játékosnak a Manchester United a harmadik angol klubja a Tottenham és a Brentford után, eddig összesen 237 Premier League-meccsen 52 gólt és 71 gólpasszt hozott össze. A Vörös Ördögöknek szükségük volt egy új szervező középpályásra, hiszen nemrég távozott a csapattól Paul Pogba, aki a Juventusba szerződött.

Borítókép: A dán Christian Eriksen a koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság B csoportjának első fordulójában Finnország ellen játszott mérkőzésen Koppenhágában 2021. június 12-én (Fotó: MTI/EPA pool/Friedemann Vogel)