Meddig tűri Cristiano Ronaldo, hogy sorra rácsapják az ajtókat?

Ez az ajtó tehát becsukódott Ronaldo orra előtt, ahogy a Paris Saint-Germainé is, ahová a hírek szerint ugyancsak beajánlotta a nemrég még ünnepelt sztárt az ügynöke, Jorge Mendes. Lionel Messi és Ronaldo egy csapatban, Neymarral és Kylian Mbappéval megspékelve? Ez még a katari uraknak is túl sok lett volna, így hát a PSG is nemet mondott a lehetőségre.

Hallani lehetett, hogy Ronaldo esetleg visszatérhet korábbi sikerei színhelyére, a Real Madridba, de ezeket az álmokat Carlo Ancelotti vezetőedző foszlatta szerteszét, aki néhány napja bejelentette, hogy nem igazolnak több játékost, mert kész a keretük.

Aztán volt olyan ajtó is, amelyet Ronaldo csapott be. Állítólag mesebeli, 250 millió eurós fizetéssel csábította egy meg nem nevezett klub Szaúd-Arábiába, de erre meg a legfrissebb hírek szerint a portugál mondta azt, hogy ő nem még több pénzre, hanem kihívásra vágyik.

Fogynak tehát az opciók, de CR7-nek még mindig vannak lehetőségei.

1. Lenyeli a békát, és mégis marad Manchesterben

Július elején robbant a bomba a sajtóban, miszerint Ronaldo azt kérte a Manchester United vezetőségétől, hogy megfelelő ajánlat esetén engedjék el, mert ő a Bajnokok Ligájában szeretne futballozni, ahogy azt az elmúlt 19 idényében mindig is tette. Csakhogy a Vörös Ördögök idén az Európa-ligában indulnak.

Ronaldo még 2002-ben, 17 éves korában a Sporting mezében lépett pályára két selejtezőn a néhai UEFA-kupában, azóta kizárólag a legmagasabb szinten játszott. A jelek szerint húsz év után ebből nem is áll szándékában engedni, ugyanakkor még mindig opció lehet, hogy mégis marad az Old Traffordon, elvégre jövő nyárig még oda köti a szerződése.

Tavaly szenzációként tálalták, hogy Ronaldo visszatért a klubhoz, amelynél fiúból férfivá, aranylabdás világsztárrá érett. A legtöbben tőle várták azt, hogy a Manchester United visszataláljon régi sikerei útjára, ám a 37 tétmeccsen szerzett 24 találatával hiába volt a csapat házi gólkirálya, valójában fikarcnyit sem lett jobb az érkezésével az együttes teljesítménye.

Ha Ronaldo most egyetlen év után távozna az Álmok Színházából, az hatalmas kudarc lenne mindkét fél számára.

A fejlemények tükrében egyre valószínűbb forgatókönyv, hogy a portugál visszakozik, amire utal, hogy a United új vezetőedzője, Erik ten Hag nemrég magabiztosan kijelentette, hogy Ronaldo nem eladó, jót beszélgettek, és szerepel a terveiben.

2. Történelemírás a Bayern Münchenben

Néhány évvel ezelőtt még pletykaszinten is elképzelhetetlen lett volna, hogy Ronaldo Németországba szerződik. Ennek pusztán anyagi okai voltak: a Bundesliga egyeduralkodója, a Bayern München szigorú gazdálkodásába nem férne bele egy ilyen méregdrága bérigényű játékos. A dolgok azonban most megváltozhatnak, méghozzá nem a Bayern részéről, hanem Ronaldo oldaláról.

Akik azzal érvelnek, hogy a portugál szeretne Münchenbe költözni, azt is hozzáteszik, hogy ezért hajlandó lenne jelentősen csökkenteni a fizetési igényén. Van ebben logika? Lehet. Ronaldo 37 évesen már rég nem a pénz miatt futballozik, hanem a sikerek éltetik – lásd a szaúdi ajánlatot. A Bayern minden évben a BL-győzelem esélyesei közé tartozik.

Ezenkívül Ronaldo imádja a rekordok felállítását, amelyek a nevét halhatatlanná teszik. Nos, arra soha senki nem volt képes, hogy a négy legnagyobb bajnokság mindegyikében gólkirályi címet szerezzen.

Ronaldónak három rangos korona már megvan, a Premier League-ben 2008-ban, a La Ligában 2011-ben, 2014-ben és 2015-ben, a Serie A-ban pedig 2021-ben volt a bajnokság legjobb góllövője. Egyedül a Bundesliga gólkirályi címe hiányzik neki ahhoz, hogy egy újabb egyedülálló és nagy valószínűség szerint sokáig megismételhetetlen bravúr fűződjön a nevéhez.

A Bayern München mezében elég jó esélye lenne a német gólkirályi címre, főleg ha a Barcelonába tartó Robert Lewandowski szerepét vehetné át. Másként persze nem is lenne értelme az egésznek.

3. Dicső hazatérés Lisszabonba

Mindössze 16 éves volt Ronaldo, amikor a Sporting akkori edzője, Bölöni László kiszúrta őt a klub utánpótlásában, és felvitte magával az első csapathoz. Nem sokáig tudta megtartani a Sporting, 2003 nyarán egy Manchester United elleni edzőmeccsen Sir Alex Ferguson szeme is megakadt rajta, és nyomban leigazolta a portugál tehetséget.

Ami azóta történt, már történelem, és közben a Sporting-drukkerek lassan húsz éve álmodoznak arról, hogy Ronaldo egy nap visszatér a lisszaboni klubba. Mikor, ha nem most?

A Sporting az előző idényben ezüstérmes lett a portugál élvonalban, aminek köszönhetően automatikusan BL-csoportkörös, tehát Ronaldo karrierje huszadik BL-idényét annak a klubnak szentelhetné, amelyben elindult a profi pályafutása. A Sportingban 37 évesen is a legnagyobb sztár lenne, nagy lendületet adhatna a klubnak és úgy általában a portugál futballnak a hazatérésével.

Manchesteri csapattársa, a szintén egykori sportingos Bruno Fernandes úgy nyilatkozott nemrég, hogy a lisszaboni klub minden szurkolója szeretné Ronaldót egy nap még a zöld-fehér mezben látni, és ez alól ő sem kivétel. Hugo Viana, CR7 egykori válogatottbeli csapattársa, a Sporting jelenlegi sportigazgatója is megszólalt az ügyben, és azt mondta, bármi megtörténhet, csak Ronaldón múlik.

Meglátjuk.

Borítókép: Cristiano Ronaldo még a Manchester United mezében (Fotó: AFP)