Federer nálunk nem rúghat labdába

Marco Rossi csapata a hazai 1-1 után idegenben nyert 1-0-ra Németország ellen. Mivel Olaszország a magyar–némettel egy időben 1-0-ra legyőzte Angliát, biztossá vált, hogy Rossi csapata bent marad a Nemzetek Ligája A divíziójában.

A hatalmas bravúrjának köszönhetően az utolsó csoportmeccs előtt két ponttal megelőzve az olasz válogatottat az első helyen áll a csoportjában, és kiemelt helyen várja október 9-én a 2024-es németországi Európa-bajnokság selejtezőcsoportjának a sorsolását.

Az elitcsoportban való bennmaradás csoda. Minden más ráadás, ma este a magyar válogatott mögött a második helyen álló olaszok ellen a csoportelsőség a cél a halálcsoportban. Már egy döntetlennel boldog lenne a Puskás Aréna közönsége. Szoboszlai Dominik is ezt hangsúlyozta a tegnapi sajtótájékoztatón. – Nagyon várom már a meccset. Győzni szeretnénk, aztán ha abból döntetlen lesz, nem leszek szomorú – hangsúlyozta a válogatott karrierje első gólpasszát Lipcsében kiosztó középpályás.

Roberto Mancini olasz kapitány és Jorginho, a honosított középpályás egyáltalán nincs meglepve a magyarok fejlődésétől. A Chelsea játékosa a Puskás Aréna atmoszféráját dicsérte. – Ebben a stadionban pedig különösen megnehezíti az ellenfelek dolgát – mondta a 2021-ben a Chelsea-vel BL-t, az olasz válogatottal Eb-t is nyert középpályás.

Marco Rossi a júniusi 2-1-re elveszített odavágó után újra – az első számú csatárukat, az Aranycipős Ciro Immobilét sérülés miatt nélkülöző – honfitársai ellen vezeti a magyar válogatottat. – Remélem, megmutatjuk, hogy nem a németek és az angolok elleni siker, hanem a cesenai 2-1-es vereség volt a kakukktojás. Amit másfél hete, a kerethirdetéskor kijelentettem, most is tartom: a döntetlennel elégedett lennék. Rossi hozzátette, több szempontból is különleges lesz számára a mai mérkőzés.