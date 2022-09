Dánia és Horvátország csoportelső, a franciák megmenekültek a szégyentől

Az 1. csoportban kissé bonyolult volt a helyzet. Ha Ausztria legyőzi otthon Horvátországot, dániai veresége esetén a világbajnok franciák kiesnek az A divízióból, de ha a horvátok nyernek, akkor ők az elsők, ha nem, de a dánok igen, akkor Dánia végez az élen, szóval sok érdekességet és izgalmat ígért az utolsó forduló.

A horvátok már a 7. percben vezetést szereztek Luka Modric révén, Chistoph Baumgartner viszont két perccel később egyenlített. Mindkét csapat gólra törően futballozott, akadt is helyzet itt és ott is, de a szünetig az eredmény nem változott. A második félidőben egy ideig nem sok említésre méltó esemény történt, majd a játékrész derekán Horvátország három perc alatt mindent elrendezett: a 69. percben Marko Livaja, a 72. percben pedig Dejan Lovren talált az osztrákok kapujába.

Fotó: Europress/AFP/Eva MANHART

A másik mérkőzésen Franciaország kezdett jobban Dániában, ám komoly helyzetet nem tudott kialakítani, és mintegy fél óra elteltével magához ragadta az irányítást a hazai csapat Christian Eriksen vezérletével. A franciák beszorultak a saját kapujuk elé, és mire észbe kaptak, már kétgólos hátrányba kerültek. A 34. percben Eriksen adott óriási indítást jó távolról, a felezővonal közelérből, Damsgaard megszelídítette a labdát, és jobbal középre passzolt, Dolberg szinte szánkázva érkezett, és 6 méterről, bevetődve, kinyújtott lábbal lőtt a jobb alsóba, Areola erre nem számított – 1-0. Öt perccel később Eriksenn szöglete érkezett a jobb oldalról, Andersen fejelte a labdát vissza középre, Delaney hátratolta Skov Olsen elé, aki 16 méterről, ballal a lábak között lőtt a jobb alsóba – 2-0.

Fotó: Europress/AFP/FRANCK FIFE

A szünetet követően nagyon iparkodott a világbajnok, de a mezőnyfölénye nem társult veszélyességgel. A dánok ellentámadásai látványosabbak voltak, de eredményre nem vezettek. Nem is volt jelentősége, hiszen a horvátok győzelmével Franciaország már megmenekült, bent maradt az A divízióban, Horvátország jutott a júniusi négyes döntőbe, Ausztria pedig a következő kiírásban a B divízióban szerepel majd.

Fotó: Europress/AFP/JOHN THYS

A 4. csoportban Hollandia annak a tudatában fogadta Belgiumot, hogy ha hazai pályán nem kap ki három góllal, akkor megőrzi az első helyét, Wales pedig már egy kis győzelemmel is kiejthette Lengyelországot, mert három pont olt a lemaradása az ellenfele mögött, viszont jobb volt a gólkülönbsége. A hollandok magabiztosan játszottak, nem engedtek sok teret a belgáknak, majd a házigazdák egy góllal el is döntöttek mindent, a 73. percben Gakpo szögletét Virgil van Dijk fejelte a kapuba – 1-0. A lengyelek sem bízták a véletlenre a kiesés kérdését, az 58. percben Karol Szwiderwszki góljával vezetést szereztek, ezt az előnyt meg is őrizték. Így Wales esett ki, Hollandia pedig csoportelsőként játszhat a Nemzetek Ligája megnyeréséért.

Nemzetek Ligája, csoportkör, 6. forduló. 1. csoport: Ausztria–Horvátország 1-3 (1-1), gólszerző: Baumgartner (9.), illetve Modric (7.), Lavija (69.), Lovren (72.), Dánia–Franciaország 2-0 (2-0), gólszerző: Dolberg (34.), S. Olsen (39.), a csoport végeredménye: 1. Horvátország 13, 2. Dánia 12, 3. Franciaország 5, 4. Ausztria 4; 4. csoport: Hollandia–Belgium 1-0 (0-0), gólszerző: Van Dijk (73.), Wales–Lengyelország 0-1 (0-0), gólszerző: Szwiderwszki (58.) a csoport végeredménye: 1. Hollandia 16, 2. Belgium 10, 3. Lengyelország 7, 4. Wales 1.

Borítókép: Dán öröm, de a győzelem nem ért négyes döntőt (Fotó: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP)