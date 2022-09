A magyarellenes őrjöngés utózöngéi: stadionbezárás és pénzbírság

Gyakorlatilag nem volt hírértéke a Román Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága döntésének, amellyel a Kolozsvári Universitatea klubot sújtotta a szurkolóinak közelmúltbeli magyarellenes ámokfutása miatt. A közvélemény gyakorlatilag csak a szövetség honlapján közzétett kommünikéből, illetve a kolozsvári klub Facebook-oldalán megjelenő közleményből szerezhetett tudomást a dologról, utóbbiban arról értesítették értesítették a szurkolókat, hogy a következő két hazai bajnokit a csapat miért nem játszhatja a Cluj Arenában. A romániai sajtó nem tartotta fontosnak foglalkozni az üggyel, mint ahogy magával a szégyenteljes aktussal is csak érintőlegesen.

Mint ismeretes, az augusztus 21-i Universitatea–Sepsi OSK mérkőzést a játékvezető a 25. percben megállította a hazai ultrák magyarellenes skandálásai miatt. A hangosbemondó tájékoztatta a nézőket: ha a tízperces kényszerszünet után is folytatódnak a rasszista, magyarellenes megnyilvánulások, a mérkőzésnek véget vet a bíró, a kolozsváriak pedig 3-0-ra elveszítik a találkozót. A figyelmeztetés ugyan nem gyakorolt különösebb hatást a szurkolókra, a hazai kemény mag már a csapatok visszatérése előtt rázendített, de a többi néző füttykoncertje elnyomta a gyalázkodást. A többség által „rendreutasított” ultrák a továbbiakban maradtak a „Románia, Románia” rigmus skandálásánál, burkoltan magyarellenes román katonadalok éneklésével, valamint a trianoni diktátumot éltető feliratok kifeszítésével.

Az agyonhallgatás ellenére érdemes rögzíteni, hogy a fegyelmi bizottság döntése az eddigi legsúlyosabb a műfajban, hiszen a két meccsre szóló stadionbezárás mellett 25 ezer lejes (5,1 ezer eurós) pénzbírsággal is sújtották a klubot. Tekintve, hogy az Universitatea főtulajdonosa a városi önkormányzat, kijelenthető, hogy a büntetést az adófizetők pénzéből fogják kifizetni. Az egykori román miniszterelnök, Emil Boc polgármester vezette testület azóta sem jelentkezett semmiféle nyilatkozattal, amelyben minősítette – netán elítélte – volna a szurkolók példátlan gyűlöletmegnyilvánulásait.

Az esetben a szövetség elment a szabályzat előírta határokig, elképzelhető azonban, hogy nemzetközi folytatása is lesz a dolognak. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat ugyanis levélben értesítette a rendszeresen ismétlődő incidensekről Aleksander Ceferint, az UEFA elnökét. Az előterjesztett anyagban az is szerepel, hogy az ominózus mérkőzés után egy nappal a második ligában szereplő másik székelyföldi csapat, az FK Csíkszereda is hasonló bánásmódban részesült a fővárosban a bukaresti Steaua vendégeként. Utóbbi a honvédelmi minisztérium által fenntartott csapat, így a rájuk váró szankció tulajdonképpen ugyancsak az adófizetőket sújtja. Nem is beszélve arról, hogy a fővárosi csapat vezetősége sem kért elnézést a szurkolói által megsértett kluboktól.

A sepsiszentgyörgyi székhelyű szervezet elnöke, Benkő Erika közölte: arról is tájékoztatták az UEFA vezetőit, hogy a Román Labdarúgó-szövetség nem tesz érdemi lépéseket annak érdekében, hogy a székelyföldi csapatok ne legyenek folyamatosan kitéve magyarellenes, gyűlölködő incidenseknek. Érdemes azonban emlékeztetni, hogy a nemzetközi futballfórumok eddig nem tanúsítottak különösebb érzékenységet a hasonló ügyekben. Egy évvel korábban a Farul–Sepsi OSK mérkőzésen zúgott a „Ki a magyarokkal az országból!” rigmus, amelyért a profiliga megbírságolta a tengerparti klubot. A Mikó Imre jogszolgálat által küldött levélre adott válaszában az UEFA így fogalmazott: mélységesen elítélik a rasszizmus, a diszkrimináció és az intolerancia mindennemű formáit, amelyeknek sem a modern társadalomban, sem a labdarúgásban nincs helyük, az ügy azonban nem tartozik a hatáskörükbe, úgyhogy semmit sem tehetnek.

Borítókép: Román vágyak. A két történelmi évszám és alatta a felirat: Székelyföld nem létezik (Fotó: Manases Sándor)