A régi-új edző vereséggel tért vissza, és egy párharcot is vesztett

Kellett a pont a Paksnak is, mert feljebb akart lépni az ötödik helyről, ugyanakkor a hullámzó teljesítmény miatt nemigen lehetett megjósolni, hogy mire lesz képes. Mindenesetre már az 1. percben összehozott egy gólt a vendéglátójának: Cseri cselezgetett a tizenhatos előtt, az őt hátulról utolérő Balogh mentett ugyan előle, de éppen az ötös bal sarkánál amúgy lesen álló Molnárhoz, ám ellenféltől kapott labda miatt nem történt szabálytalanság, a szélső ballal gyatrán a kapust találta el, de róla az előtte álló Sztefan Drazsics jobb bokájára, onnan pedig a bal alsó sarokba pattant a labda – 1-0.

Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter

Ezután élénk játékkal teltek a percek, a Paksot nem fogta meg a gyors gól, vezetett is néhány veszélyes támadást, de komoly ziccert egyik csapat sem tudott kialakítani. A gólt egyébként hosszasan vizsgálta a VAR, amelyről már a mérkőzés előtt tudni lehetett, hogy a gólvonaltechnológia nem működik, fél óra elteltével pedig kiderült, felmondta a szolgálatot a leshelyzeteket figyelő rendszer is.

Amúgy a Paks volt az aktívabb, és az 57. percben ki is egyenlített: Szabó Bálint beadását Varga Barnabás az ötösről Bobál Dávid mellől a bal alsó sarokba fejelte – 1-1. Hét perccel később pedig már vezettek is a vendégek: Debreczeni balról adott be, Balogh megcsúsztatta a labdát, a mögötte érkező Bőle Lukács pedig nyolc méterről a léc alá bombázott – 1-2.

A Mezőkövesd belealudt az eredmény őrzésébe, a vendégek teljesen megérdemelten fordították meg az eredményt. Ezt követően is nekik akadtak nagyobb helyzeteik, ők irányítottak.

A hazai csapat az utolsó tizenöt percre próbált felpörögni, ám egy egyértelmű lesgólt leszámítva nem tudott semmit sem felmutatni, amivel megérdemelte volna az egyenlítést. Nem is érződött a csapaton, hogy hitt volna a pontszerzésben.

Ez az eredmény egy külön párharcban is fordulatot hozott: Waltner Róbertnek eddig pocsék volt a mérlege Kuttor Attilával szemben, hiszen a 2019–2020-as idényben a Kaposvár vezetőedzőjeként a Mezőkövesd ellen mind az öt mérkőzését – három bajnokit és két kupatalálkozót – elvesztette, az egyetlen döntetlent pedig ebben a bajnokságban, a Pakssal érte el, amikor Kuttor még a Vasas dirigálta.

NB I, 9. forduló

Péntek

Mezőkövesd–Paks 1-2 (1-0), Mezőkövesd, 1200 néző, jv.: Antal. Gólszerző: Drazsics (1.), illetve Varga B. (57.), Bőle (64.)

Szombat

Újpest–Kisvárda 14.30 (tv: M4 Sport+)

Debrecen–Bp. Honvéd 17.00 (M4 Sport)

Vasas–Zalaegerszeg 19.30 (M4 Sport)

Vasárnap

Kecskemét–Ferencváros 16.30 (M4 Sport)

Puskás Akadémia–Mol Fehérvár 18.45 (M4 Sport)

Borítókép: Küzdelmes jelenet a mérkőzésről (Fotó: Nemzeti Sport/Kovács Péter)