Platón és a mesterséges intelligencia: a valóságosnak tűnő de valójában hamis világ veszélyei

Jorgosz Papandreu az Euronews Next online hírportálnak nyilatkozva kifejtette, annak ellenére, hogy az AI érdekes, illetve meggyőző erejű, de egyben félrevezető és gyakran messze áll a valóságtól. A mesterséges intelligencia térhódítása azonban a veszélyei ellenére is alapvető hatással lesz az emberiség jövőjére, illetve fejlődésére. "Az AI hatással van a kultúránkra. Befolyásolja a világról való gondolkodásunkat, a kommunikációnk módját és a kultúránkat, sőt, a demokratikus politikai kultúránkat is - vélekedik a görög politikus. Az AI egyik legfőbb veszélye, hogy hosszabb-rövidebb távon alááshatja a kritikai gondolkodás képességét.

Virtuális agórák, valós visszaélések

A virtuális tér, illetve a mesterséges intelligencia egyre nagyobb befolyást gyakorol a közbeszédre és úgy képes alakítani a a véleményalkotást, hogy közben fokozatosan leépíti az analitikus vagy ha úgy tetszik a kritikai gondolkodás iránti igényt. A nagy kérdés, hogy vajon az AI segíthet-e megteremteni egy igazságosabb társadalmat,

vagy csak ahhoz lesz jó eszköz, hogy néhány ember kezében adjon még nagyobb és minden korábbihoz képest erősebb hatalmat.

Platón mestere, Szókratész a tudás és a bölcsesség elkötelezett védelmezőjeként hívta fel a figyelmet az ókori görög demokrácia hiányosságaira, illetve hibáira ami miatt végül öngyilkosságra kényszerítették. Jorgosz Papandreu éppen ezért egy Szókratész életéből vett érdekes hasonlattal világított rá az online univerzum, valamint az AI gondolkodásunkat és vitakultúránkat megváltoztató veszélyeire.