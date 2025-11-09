Hogyan függ össze a járványokkal az önvezető autózás?

Elsőre kevés dolog tűnik távolibbnak egymástól, mint egy influenzavírus és egy önvezető autó. Az egyik láthatatlanul terjed az emberek között, a másik érzékelőkkel és szabályokkal próbál eligazodni a közlekedésben. Mégis van bennük valami közös: mindkettő összetett, dinamikus, és nehezen kiszámítható rendszerben működik. A HUN-REN SZTAKI Rendszer- és Irányításelméleti Kutatólaboratóriumának (SCL) kutatói pontosan az ilyen rendszerek megértésén dolgoznak – és azon, hogyan lehet gyorsan és hatékonyan reagálni akkor is, ha minden körülményt nem tudunk befolyásolni.

A Rendszer- és Irányításelméleti Kutatólaboratórium elsősorban az önvezető autókkal és drónokkal kapcsolatos kutatásairól ismert. A laborban olyan matematikai modelleket fejlesztenek, amelyek segítségével a gépek emberi beavatkozás nélkül, bizonytalan, folyamatosan változó környezetben is biztonságos döntéseket tudnak hozni. A Covid–19 járvány idején azonban ugyanez a gondolkodásmód – a komplex, dinamikus rendszerek, a visszacsatolás és az irányítás elmélete – új területen bizonyult hasznosnak: a járványok terjedésének megértésében és kezelésében.

A pandémia elején a kutatók világszerte próbálták értelmezni az egyre változó adatokat. A Szegedi Tudományegyetem matematikusai olyan modelleket készítettek, amelyek leírják, hogyan terjed a vírus. A laboratórium kutatói ezekre építve vizsgálták, milyen beavatkozásokkal lehet a járvány lefutását irányítani.

Egy járványt bizonyos értelemben ugyanúgy kezelhetünk, mint egy bonyolult műszaki rendszert – egy erőművet vagy akár egy nagyváros közlekedését

– mondja Péni Tamás, az SCL kutatója. – Maga a vírus persze nem irányítható, de az, ahogyan reagálunk rá – mikor, milyen eszközökkel és milyen mértékben avatkozunk be – már igen.

A modellek segítségével meg tudták becsülni, hogy a korlátozások, a tesztelés vagy később az oltások milyen hatással lehetnek a fertőzésszámokra és a kórházi kapacitásokra. A cél nem egyszerűen az előrejelzés volt, hanem a járványra adott válaszok stratégiai tervezése: olyan megoldások keresése, amelyek megvédik az emberek egészségét, miközben a gazdasági és társadalmi következményeket is mérséklik. Mérnöki szempontból ez egy optimalizálási feladat: megtalálni az egyensúlyt a túl finom és a túl drasztikus beavatkozás között.