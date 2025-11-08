A lángba borult ország – Ez volt az ‘56-os forradalom valódi oka?

Az ‘56-os forradalom és szabadságharc eseménytörténete mostanra elég jól feldolgozott, és a nem kommunista történészek utóbbi egy-két évtizedben végzett munkájának köszönhetően, végre a szabadságharc hétköznapi hőseit is ismerhetjük. ‘56-nak nem volt Kossuthja, nem volt Görgeije, volt viszont sok-sok civil hőse, akik egy-egy védelmi gócpont parancsnokaként vagy egyszerű harcosokként füstölték ki a szovjet harckocsikat. Az ő neveik egyre ismertebbek, és így végre nem a népnek a híres rádióbeszédében is hazudozó, és a kommunista párt aktuális(nak gondolt) vonalához mindvégig ragaszkodó, bolsevik Nagy Imre méltatlan méltatása a történet középpontja.

Az '56-os forradalom valódi főszereplői ők voltak, nem a rendszerváltás utáni szocialisták által sztárolt Nagy Imre. (fotó: Hulton Archive/Getty Images)

Azt persze a történészeink sem tudhatják, mi minden lapul még moszkvai levél- és irattárakban, a magyarországi események szovjet szemszögét és akár kiváltó okait rejtegetve.

A forradalom okai összetettek voltak: társadalmi feszültség, sportkudarc, politikai átalakulás.

A magyarok a végsőkig ragaszkodnak a törvényes rendhez, de ha kitör a harc, akkor keményebbek, mint amire az elnyomó birodalom számít.

Az ÁVH provokációi és brutalitása kulcsszerepet játszott az események eszkalálódásában.

A szovjetek az NDK-s és lengyel példából indulhattak ki, de alábecsülték a magyarok ellenállását.

A magyar nemzeti ellenállás a történelmi alkotmány alapjául szolgáló szabadságvágyból fakadt.

A levert szabadságharc tragikus, de identitáserősítő örökséget hagyott.

Provokáció vagy véletlen? – A szovjetek szerepe az '56-os forradalom kiélezésében

Közkeletű vélekedés, amelyet maga Grosics Gyula, az Aranycsapat legendás kapusa is osztott, hogy a berni vereség, vagyis az 1954-es futball világbajnokság döntőjének elvesztése nélkül másképp alakultak volna a dolgok. A világ vitán felül legjobb csapata váratlanul kikapott (a meccs különös történetét most hagyjuk), ami forradalom közeli felháborodást váltott ki a budapesti utcákon. Simán elfogadható ez a vélemény, ráadásul nem is ütközik egy másik érdekes feltevéssel.

Történészi szempontból nem kitárgyalt, és a szovjet iratanyag nagyon részletes ismerete nélkül nem is kitárgyalható, ám létező felvetés, hogy netán maguk a szovjetek provokálták ki az ‘56-os magyar forradalmat.

Persze nyilván nem akarták, hogy lángba boruljon az ország, és heteken át azt figyelje az egész világ, ahogy ők a nemzetközi presztízsüket eljátszva vért ontanak, a magyarokból pedig hős mártírt faragnak. A történelem az izgalmas összeesküvés-elméletek és összeesküvés-gyakorlatok mellett tele van hibákkal, ügyetlenkedésekkel. Nem ezt akarták a szovjetek, de meglehet, hogy aktívan belenyúltak az eseményekbe, csak elszámolták. Elszámolták, mert nem ismerték a magyarokat. Nem tudták, hogy Magyarországon nem nagyon szoktak kis balhék kitörni. A magyarok vagy nagyon türelmesek, vagy nagyon türelmetlenek; vagy nagyon csinálnak valamit, vagy nagyon nem. Amikor például egy idegen megszálló – legyen az osztrák vagy szovjet – próbálja kizsigerelni az ország élelmiszer-termelését, akkor a magyar paraszt a megszálló legborúlátóbb közgazdászainak számításait is képes alulmúlni abban, hogy mennyire nem teljesíti az ukázt.

Amikor pedig elszakad a cérna, akkor az idegen megszálló – legyen az osztrák vagy szovjet – legjobb katonáit is megdöbbenti, hogy micsoda veszteségeket képes neki okozni a felbőszített magyar.

ÁVH és vérontás: hogyan váltak a békés tüntetések fegyveres harccá?

Sztálin halálával megkezdődött a kommunista rendszer erjedése, Magyarországot a Nagy Imre-féle reformfolyamat vitte közelebb a működőképességhez, ám a helyzet lazítása annak ellenére végletesnek bizonyult, hogy Rákosi visszaavászkodott a hatalomba 1955 januárjában. A Szovjetunió sem segítette, hiszen a XX. pártkongresszuson Hruscsov elítélte a sztálinizmust, a Titóval való békülése pedig a Rajk-pert buktatta le. Rákosi ebbe újra belebukott 1956 tavaszán, de az események így is elkezdtek eszkalálódni – a magyarok már nem akartak visszamenni a terrorba és nyomorba, az ellenzéki légkör egyre erősödött.

Rajk tömegtüntetéssé fajuló újratemetése és az egyre komolyabb diákszervezkedések már joggal okozhattak olyan gondolatokat a kommunista toronyban, hogy ezt a szellemet nem lehet visszatömni a palackba.

Legalábbis szép szóval. Egyes feltételezések szerint erre találhatták ki Moszkvában, hogy erélyes rendrakással veszik elejét a további gondoknak. Példaként Kelet-Berlin és Poznań lebeghetett a szemük előtt. Az NDK üzemeiben többszázezres sztrájkok és zavargások törtek ki 1953-ban, de a megszálló szovjet hadsereg két nap alatt elsimította a helyzetet, körülbelül kétszáz halott árán. 1956. június 26-án a poznańi munkások sztrájkba és tüntetésbe kezdtek, ami hamarosan zavargás arculatot kezdett ölteni, délután viszont a lengyel néphadsereg szovjet parancsnokok által irányított alakulatai le is verték az ellenállást, mintegy száz ember halálát okozva. A tapasztalatok tehát azt mutatták, hogy megbízható, vagyis lehetőleg inkább szovjet katonai alakulatokkal egy-két nap alatt rendet lehet vágni, és el lehet hallgattatni a kommunizmussal elégedetlenkedőket. Ehhez viszont erőszakos zavargót kell csinálni a békés tüntetőkből…