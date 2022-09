Liverpooli remények: Nápolyt látni és most nem meghalni

Az előző idényben döntős, a párizsi finálét a Real Madriddal szemben 1-0-ra elbukó Liverpoolra az A csoportban rögtön nehéz feladat vár, ugyanis a Napoli vendége lesz. S a Vörösök ezekről az utazásaikról nem őriznek szép emlékeket: még 2010-ben egy Európa-liga-csoportmérkőzésen 0-0-ra végeztek, majd már a BL-csoportmeccsen 2018-ban 1-0-ra, 2019-ben 2-0-ra kaptak ki, vagyis még gólt sem szereztek vendégségben. S mindig a hajrában fáztak rá: négy éve Lorenzo Insigne a 90., három éve Dries Mertens a 82., Fernando Llorente a 92. percben vette be a kapujukat. Ám ma már egyikük sincs Nápolyban. Luciano Spalletti együttese tavaly bronzérmes lett a Serie A-ban, jelenleg az ötödik forduló után 11 pontjával második az Atalanta mögött, legutóbb idegenben 2-1-re verte a Laziót. A Liverpool a Premier League-ben csak a hetedik helyen áll (hat meccs, kilenc pont), s ugyan a Bournemouth gárdáját 9-0-ra elgázolta, előtte a Manchester Uniteddel vívott idegenbeli rangadón 2-1-re kikapott, szombaton pedig a városi rivális Everton vendégeként 0-0-t játszott.

„Nápolyt látni és meghalni”, tartja a mondás, mely szerint Nápoly olyan lenyűgöző, hogy ide eljutva utána már nincs is értelme máshova utazni. A liverpooliak viszont most szeretnék végre túlélni...

A C csoport mai rangadóját is olasz földön játsszák, az Internazionale a Bayern Münchent fogadja. Legutóbbi találkozójuk alkalmával a 2010/11-es kiírás nyolcaddöntőjében az olaszok jutottak tovább, az első felvonásban otthon elszenvedett 1-0-s vereségük ellenére, mert idegenben 3–2-re győztek. Ám sokkal fájóbb a bajoroknak, hogy egy évvel korábban a madridi BL-döntőben az Inter 2-0-ra legyűrte őket. Érdekesség, hogy ebben a párosításban még nem született hazai győzelem: a németek mindhárom milánói meccsüket megnyerték, míg Münchenben az Inter mérlege két győzelem és egy döntetlen.

A most zajló idényben az Inter lendülete két győzelmét követően megtört a Serie A-ban, mert a Cremonesét ugyan legyőzte, a Laziótól, valamint szombaton a városi rivális, bajnoki címvédő Milantól úgy kapott ki, hogy mindkét rivális háromszor vette be a kapuját (1-3, 2-3). A kék-feketék csak a nyolcadikok a tabellán (öt meccs, kilenc pont). A Bayern óriási lendülettel kezdte a Bundesligát – az első három mérkőzését megnyerte, és 15-1-es volt a gólkülönbsége –, utána viszont a Mönchengladbach, majd szombaton az Union Berlin gárdájával sem bírt, mindkétszer 1-1-re végzett. Így a tabellán be kell érne a harmadik hellyel (öt meccs, 11 pont). Az Internazionale–Bayern München meccsnek azért is nagyon fontos a kimenetele, mert ebben a csoportban van a spanyol bajnokságot remekül kezdő, a Real Madrid mögött második Barcelona is (négy meccsen tíz pont), amely a Viktoria Plzen ellen hazai pályán melegíthet a csoportrangadókra.

BL-csoportkör, 1. forduló, mai program:

A csoport: Ajax Amsterdam (holland)–Glasgow Rangers (skót) 18.45 (tv: Sport 1), Napoli (olasz)–Liverpool (angol) 21.00 (tv: Sport 1).

B csoport: Atlético Madrid (spanyol)–Porto (portugál) 21.00, Club Brugge (belga)–Bayer Leverkusen (német) 21.00.

C csoport: Barcelona (spanyol)–Viktoria Plzen (cseh) 21.00 (tv: Sport 2), Internazionale (olasz)–Bayern München (német) 21.00 (tv: M4 Sport).

D csoport: Eintracht Frankfurt (német)–Sporting Lisboa (portugál) 18.45 (tv: Sport 2). Tottenham Hotspur (angol)–Olympique Marseille (francia) 21.00.

Újra a Real? A Nielsen adatelemző leányvállalata, a Gracenote szerint az idei BL legnagyobb esélyese a Real Madrid, a cég 21 százalékot arra, hogy újra a spanyolokat koronázzák meg. De szoros a „verseny”, mert a Manchester City húsz, a Liverpool 19 százalékot kapott, a negyedik helyen pedig a Bayern München következik tíz százalékkal. Az RB Leipzig végső sikerére mindössze egy százalék az esély, csakúgy, mint például a Juventuséra. A 32 csapat közül tizennégynek pedig egyáltalán nincs esélye a végső sikerre a Gracenote szerint.

