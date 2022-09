Marco Rose szerint többet érdemelt a Leipzig a vereségnél Madridban

Türelmetlenkedett, szórványosan fütyült is a madridi közönség, amit értékelhetünk az RB Leizig dicséreteként is. A mindhárom magyarját, Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominikot is bevető lipcsei csapatnak sikerült lelassítania a játékot, jól megszervezte a védekezését, és eltelt úgy egy félidő, hogy a Bajnokok Ligájának a címvédője, a Real Madrid a saját stadionjában nem tudta eltalálni az ellenfele kapuját.

A végén persze ünnepelt a madridi közönség. A kedvenceik valamivel jobb teljesítményt nyújtottak különösen a hajrában, és bár sok helyzetük nem volt, a kevéssel is jól gazdálkodtak. A 80. percben a bajnokikon is bombaformában futballozó Valverde védhetetlen lövéssel talált Gulácsi Péter kapujába, ráadásul a gyengébbik lábával, a ballal célzott a lehető legpontosabban.