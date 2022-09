Összegyűlt a magyar sport szürkeállománya a Groupama Arénában

A zárt körű eseményre a nemzeti lottótársaság ezúttal is az együttműködő sportszövetségek, egyesületek és klubok legelismertebb hazai és nemzetközi szakembereit hívta meg előadóként és beszélgetőpartnerként. A Sportmarketing nap célja, hogy a Szerencsejáték Zrt.-vel együttműködő élsportszervezetek szakemberei számára olyan versenyképes nemzetközi és hazai tudást biztosítson, amellyel támogatni tudja szakmai munkájukat a mindennapokban.

Az eseményt Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg. A délelőtt folyamán többek között előadott még Clive Reeves, a PWC globális sportvezetője, aki előadásában bemutatta, hogyan éljünk a lehetőségekkel és emelkedjünk felül a nehézségeken a sportszektorban. Az előadók sorát erősítette a hazai szakemberek közül Orosz Pál, a Ferencvárosi Torna Club vezérigazgatója, aki bemutatta, hogyan vált a Fradi a családok klubjává. Az eseményen előadott még Hubert Rovers, a European Football for Development Network vezérigazgatója, Olivier Jarosz, az LTT Sports elnökségi tagja, Vlad Marinescu, az International Esports Federation elnöke, a hazai szakemberek közül pedig Pantl Péter, a Mol-csoport kommunikációs igazgatója, Horváth Magyary Voljc Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója, Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, Biró Balázs, a HUNESZ elnöke és Szilágyi Áron (Vasas SC) is.

Az immáron másodszorra megrendezett esemény aktualitását adta az is, hogy az elmúlt években új globális trendek jelentek meg: egyre több piaci szereplő és szervezet küzd a sportrajongók figyelméért, ezzel párhuzamosan még fontosabbá vált a jó gyakorlatok megosztása. A sportszervezetek számára minden olyan eszköz szükséges, amellyel közelebb kerülhetnek a szurkolókhoz, és hosszú távú elköteleződést tudnak építeni a támogató szponzorokkal együtt. Mindez amellett, hogy kihívások elé állítja a sportvezetőket, óriási lehetőséget is jelent a szövetségek és klubok számára. Ehhez azonban számos esetben szükséges a szemléletváltás is. A rendezvényen többi között olyan témák kerülnek kibontásra, mint a szurkolói elköteleződés hosszú távú növelése a digitalizáció és adatvezéreltség segítségével. Az előadók megvizsgálták a fenntarthatóság és a márkaépítés szerepét a sportban, és elemezték a szponzorok és sportszervezetek közötti kapcsolat kihívásait.

A Covid-időszak elmúlt két éve is rámutatott arra, hogy milyen törékennyé válhat a szektor működése, és rugalmas alkalmazkodással vagyunk csak képesek a fenntartható növekedésre.

A Szerencsejáték Zrt. a járvány nehéz időszakában is biztos partnere volt a magyar sportnak – hangsúlyozta Mager Andrea. A Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója hozzátette: – Közel 150 sportklubbal és tizenkét szövetséggel működünk együtt. A Szerencsejáték Zrt. azon dolgozik, hogy partnereivel versenyképesebbé és üzletileg prosperálóvá tegye a hazai élsportszövetségek és -klubok működését, és továbbra is a meghatározó szereplője kíván maradni a magyar sportfogadási piacnak.

Az idei eseményt is kiemelkedő érdeklődés övezte, több mint kétszázötvenen voltak kíváncsiak a hazai is nemzetközi szakemberek előadásaira.

Borítókép: Orosz Pál arról beszélt, hogyan lett a Fradi a családok klubja