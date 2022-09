Világbajnoki csúcsot ért el az amerikai női kosárlabda-válogatott

A’Ja Wilson lett a meccs embere, ő 10/11-es mezőnymutatóval 20 pontig jutott az Egyesült Államok csapatában, és mellette volt nyolc lepattanója is. Az amerikaiak 66 százalékos pontossággal dobtak a mezőnyből, minden benevezett játékos pályára lépett és betalált a gyűrűbe, nyolcan legalább tíz pontot gyűjtöttek. Ennek a vége nem is lehetett más, mint szenzáció: 145-69-re győzték le Dél-Koreát, és a dobott 145 pont világrekord, eddig a brazilok tartották, 1990-ben 143-at szereztek Malajzia ellen.

– Nagyszerű válogatottak írták a világbajnokságok történetét, csodálatos, egyben nagyon megtisztelő, hogy meg tudtuk dönteni a pontrekordot – fogalmazott Brionna Jones, aki 24 ponttal vette ki a részét az amerikai termésből. A címvédő amerikai válogatottnak az eddigi vb-rekordja 119 pont volt, kétszer is eljutott odáig.

Az A csoportból az Egyesült Államok, Kína és Belgium már továbbjutott egy körrel a csoportmeccsek vége előtt, innen valószínűleg még Puerto Rico lesz negyeddöntős. A B csoportban Kanada, Franciaország és Ausztrália már biztosan a kieséses szakaszban érezheti magát, itt Szerbia lehet a negyedik befutó. Itt az számít szenzációnak, hogy az olimpiai ezüstérmes Japán már biztosan kiesik a csoportkör végén.

Fotó: fiba.com

Három válogatottban is szerepelnek olyan kosarasok, akik a világbajnokságról Magyarországra utaznak, mert klubszinten itt folytatják a pályafutásukat. A szerbeknél Dragana Sztankovics a Sopron Basketet erősíti majd, Sydney-ben egyelőre epizódszerep jutott neki, a PEAC jövendő légiósa, Ivana Katanics is csak perceket kapott az eddigi találkozókon. Ezi Magbegor, a magyar bajnoki címvédő Sopron Basket centere viszont kulcsembere a házigazda ausztrál válogatottnak, a hétfői, Kanada ellen 75-72-re megnyert csoportrangadón 16 pontot dobott, hét lepattanót szedett le, adott három gólpasszt is, és ezzel ő volt a mezőny legjobbja.

Az ugyancsak ausztrál Darcee Garbin ezen a meccsen tíz percet játszott, és nyolc ponttal járult hozzá a sikerhez, ő a Diósgyőr játékosa lesz, akárcsak Arella Guirantes, Puerto Rico legjobbja, aki a négy eddigi mérkőzésen 18 pontot, csaknem hét lepattanót, valamint 3,3 asszisztot átlagolt.

Borítókép: A’Ja Wilson egyik kosara a sok közül (Fotó: Fiba.com)