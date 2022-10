A Debrecen négygólos előny után megúszta a nagy égést a Honvéd ellen

Az előző három bajnokiján nem kapott gólt a Bp. Honvéd, ilyen sorozat legutóbb két és fél éve, 2020 februárjában, még Giuseppe Sannino irányítása alatt fordult elő a kispestiekkel. Most már összesen 306 játékperce volt érintetlen a válogatott kerettag Szappanos Péter hálója, amikor a két csapat kivonult a pályára. A Debrecennél új vezetőedző mutatkozott be, A bajnoki szünetben az átmenetileg megbízott Dombi Tibor után Szrdjan Blagojevicset nevezték ki a Loki vezetőedzőjének, aki a hatodik külföldi szakember a klub életében, de az első szerb nemzetiségű. A 49 éves tréner szeptember közepén távozott a kazah Asztana FK-tól, előző csapatával az Európa-konferencialiga selejtezőjében is szerepelt, és a második fordulóban két vereséggel alulmaradt a lengyel Raków Czestochowával szemben.